Ne kadar emekli maaşı alırım? 2019 Emekli maaşı hesaplama

Eğitim hayatının sona ermesinin ardından iş hayatına atılan binlerce kişi uzun ve yorucu geçen yılların ardından emeklilik yaşına yaklaştığında ne kadar emekli maaşı alacağını hesaplamaya başlıyor. Uzun ve yorucu geçen çalışma hayatının ardından rahat bir hayat geçirmek isteyen emekli yaşına gelen veya yaklaşan çalışanlar alacakları maaşların ne kadar olacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki emekli olunca ne kadar maaş alacağım? Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2019 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

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