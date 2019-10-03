BİST6-0,25EURO6,250,01USD5,70-0,07ALTIN275,270,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiNef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi
    03.10.2019 - 11:57 |

    Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

    Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8. ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini KAP'a bildirirken, şirket bu ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu

    Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

    Toplam konut satış tutarında son 4 yılın lideri olan Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin 8'inci ve son kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Nef’ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2 Ekim 2019 itibariyle 50 milyon TL tutarındaki tahvilin sekizinci ve son kupon ödemesinin yapıldığını KAP'a iletti.

    Dört yıldır tahvil piyasasında yer alan ve tahvil ihraç edebilen tek gayrimenkul şirketi olan Nef, bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği kupon ödemesi ile toplam 368 milyon TL ödeme yapmış oldu.

    Konut teslimleri devam ediyor

    Son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor. Bu yıl başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 2 bininci konutu geçen ay teslim etti. Projede yer alan 2 bin 741 konutun tamamı proje inşaatı tamamlanmadan satılmıştı.

    407 milyon TL sermaye artışı

    Açıklamada verilen bilgilere göre, Nef, son dönemde gerçekleştirdiği 407 milyon TL ödenmiş sermaye artışı ile de dikkati çekmişti. Şirket, ödenmiş sermayesini geçen yıl 52 milyon 390 bin TL'den 459 milyon 174 TL'ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmişti.

    Nef 2019 yılı içerisinde 3'üncü kez üst süte "Türkiye’nin En Beğenilen İnşaat Şirketi" seçilmiş ve "Türkiye’nin En Değerli 100 Markası" araştırmasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olmuştu. Ayrıca uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin araştırmasına göre 121 milyon dolarlık marka değeriyle listedeki 35'inci marka oldu.

     

    Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara

    Arka Sokaklar fragman! Yeni bölümde büyük sır...

    Arka Sokaklar fragman! Yeni bölümde büyük sır...

    Beklenen haber az önce geldi! KYK yurt sonuçları açıklandı...

    Beklenen haber az önce geldi! KYK yurt sonuçları açıklandı...

    Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Arabesk filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Sıradaki Haber