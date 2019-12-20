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    20.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nesnelerin internetinde 6. kez lider

    Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından 2019 Magic Quadrant Uluslararası IoT Bağlanabilirlik Servisleri Lideri seçildi. Böylece Vodafone, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde arka arkaya altıncı kez lider konumda yer aldı.

    Nesnelerin internetinde 6. kez lider

    Vodafone’den yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda “Magic Quadrant Uluslararası Makinelerarası İletişim Servisleri” adıyla yayınlanan “2019 Gartner Magic Quadrant Uluslararası IoT Bağlanabilirlik Servisleri” araştırmasında 18 organizasyon değerlendirildi.

    Magic Quadrant Lideri’ni mevcut vizyonunu başarıyla hayata geçiren ve geleceğe en iyi hazırlanan şirket olarak tanımlayan Gartner’ın değerlendirmesinde, Vodafone “vizyon bütünlüğü” ve “uygulama becerisi” alanlarında üst sıralarda yerini aldı.

    Vodafone Business IoT Direktörü Erik Brenneis, “Vodafone olarak, altı kez üst üste lider seçilmemizin IoT çözüm ve teklifleri oluşturmadaki yenilikçi yaklaşımımızı yansıttığına inanıyorum” dedi.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise Vodafone Grubu olarak 50’yi aşkın ülkede 90 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer aldıklarını söyledi.

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