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    HaberlerEkonomiNetaş ve Nvidia’dan işbirliği
    29.07.2019 - 08:33| EKONOMİ SERVİSİ

    Netaş ve Nvidia’dan işbirliği

    Netaş, Türkiye’deki şirketleri yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmek ve dünya ile rekabete hazırlamak amacıyla stratejik bir adım attı. Netaş, GPU tabanlı yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia ile işbirliğine imza attı.

    Netaş ve Nvidia’dan işbirliği

    Nvidia işbirliği sayesinde Netaş, şirketlere en yeni yapay zeka (AI), yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümlerini sunmaya başladı.

    Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, yeni nesil teknolojilere olan yatırımların her yıl arttığını belirtti. Parın, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Yapay zeka teknolojilerindeki yetkinliklerimizi daha da güçlendirmek üzere 120’den fazla yerli ve global iş ortağımıza bir yenisini daha ekledik” ifadelerini kullandı.

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