Netaş ve Nvidia’dan işbirliği

Nvidia işbirliği sayesinde Netaş, şirketlere en yeni yapay zeka (AI), yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümlerini sunmaya başladı.

Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, yeni nesil teknolojilere olan yatırımların her yıl arttığını belirtti. Parın, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Yapay zeka teknolojilerindeki yetkinliklerimizi daha da güçlendirmek üzere 120’den fazla yerli ve global iş ortağımıza bir yenisini daha ekledik” ifadelerini kullandı.