NG Hotels bir kez daha dünya sahnesinde

Turizm sektörünün öncü markası NG Hotels, NG Sapanca ve NG Afyon’da sunduğu hizmetlerle, otel misafirlerinin ve turizm sektörü profesyonellerinin oylarıyla belirlenen, 2019 World Luxury SPA Awards’da global kategoride iki ödülün de sahibi oldu.

Ödül töreni, Nafi Güral Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve İcra Kurulu Başkanı Kamil Berk’in katılımlarıyla St. Petersburg The State Hermitage Museum Official Hotel’de gerçekleşti. World Luxury Spa Awards tarafından düzenlenen ödül töreninde NG Sapanca Aliva Spa’nın sahip olduğu “Luxury Healing Spa” ödülünü NG Sapanca adına Genel Müdür Tezcan Özdemir alırken, NG Afyon adına ‘Luxury Thermal Resort Spa’ ödülünü 3. kez Genel Müdür Cenker Yılmaz aldı. Ödül törenine ayrıca Bora Gür ve Ela Gür de katıldı.

Muhteşem doğası içerisinde, benzersiz bir Spa deneyimi yaşatan NG Sapanca, geniş ve el değmemiş bir alanda, her biri kayıt altına alınmış binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın kalbinde üstün hizmet anlayışını sürdürüyor. Termali lüksle harmanlayarak “termal wellness” konseptiyle hizmet veren, NG Afyon ise bedensel ve ruhsal olarak yenilenme şansı veriyor.