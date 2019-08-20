‘Nikeflix’ modeliyle ayakkabı aboneliği

Ünlü spor ayakkabı markası Nike, çocuklar için yeni bir ayakkabı satış yöntemi başlattı. Abonelik yöntemiyle her ay para vererek 2-10 yaş arasındaki çocuklara farklı ayakkabı alınmasını sağlayacak. Çocukların ayakları devamlı büyüdüğü için çoğu çocuk devamlı ayakkabı değiştirmek zorunda kalıyor ve bu da ailelere çok pahalıya mal olabiliyor. Bu önemli soruna Nike yeni hizmetiyle çözüm getiriyor.

Nike Adventure Club, bunun için geliştirildi. Nike’ın çocuklar için spor ayakkabıyla ilgili ilk abonelik hizmeti. Nike Adventure Club, çocukların düzenli olarak Nike ve Converse marka ayakkabılardan kendi ayakkabı numaraları ve zevkleri değiştikçe istediklerini seçmelerine izin veriyor. Nike, böylece küçük çocukları olan ailelerin en büyük sorununa da el atmış oluyor.

Üç seçenek sunuyor

Kulüpte üç abonelik çeşidi bulunuyor. Kulübün fiyatları aylık 20 dolardan başlıyor. 20 dolarlık abonelikte 90 günde bir yeni ayakkabılara sahip olabileceksiniz. Aylık 30 dolarlık abonelikte ise çocuklar yılda altı çift ayakkabıya sahip olabilecek. Aylık 50 dolarlık abonelikte ise, çocuklar her ay yeni ayakkabı alabilecek. Bu abonelik türü her gün spor ayakkabı giyen ya da spor yapan çocuklar için ideal görülüyor.

Nike Adventure Club Ürün Deneyimi Direktörü Dominique Shortell, “Ayakkabı üretirken her zaman ‘çocuklar ne ister’ sorusunun cevabını arıyoruz. Aynı zamanda başka önemli bir soru olarak onların ‘anne babaları için ne tarz bir deneyim sağlıyoruz’un da cevabını arıyoruz. Onlar için ayakkabı alışverişini mümkün olduğunca rahatlatmak istiyoruz” dedi. Nike Adventure Club Genel Müdürü Dave Cobban da, Nike Adventure Club’ı Nike’ın içinde önemli bir yerde konumladıklarını belirterek, “Çocuklar için ilk kulüp. Çocuklar için geniş bir seçenek sunuyoruz.

Anne babaların da alışverişte işlerini kolaylaştırıyor” diye konuştu. Ayakkabılara ek olarak abonelik servisi özel macera rehberiyle geliyor. Doğada oynanabilecek oyunlar ve ailelerle beraber yapılabilecek aktivitelerle dolu. Nike bu aktivitelerde KaBoom adlı kar amacı gütmeyen kurumla iş birliği yapıyor.

Diğerlerinin gözü de bu alanda

Nike, bu programı 2017’den beri test ediyordu. O dönemde Easy Kicks olarak biliniyordu. Şirket test sürecinde 10 bin üyeye ulaştığını açıklamıştı. Nike, çocuklarda aboneliğe odaklı bu tarz hizmeti başlatan ilk firma değil.

Büyük perakendeciler de bu alanda çalışmalar yapıyor. Ünlü ayakkabı zinciri Foot Locker, çocuk kıyafeti aboneliği hizmeti veren Rockets of Awesome’da azınlık hissesini aldı. Walmart ise, çocuk kıyafeti startup’ı Kidbox’la ortaklık yaptı.

Amazon da Prime Wardrobe hizmetiyle satın almadan önce dene hizmeti sunuyor. Amazon’un hizmeti kız ve erkek çocuklarına evde dene ve kolayca geri ver hizmeti sağlıyor.

Kulüp nasıl çalışıyor?

Nike Adventure Club’ın ilk aboneliği 12 Ağustos’ta başladı. Nike Adventure Club şöyle çalışıyor:

- Nike Adventure Club, 2-10 yaş arasındaki çocuklara hitap eden ayakkabı numaralarıyla hizmet veriyor.

- Üç abonelikten birini seçiyorsunuz. Bunlar yılda dört çift ayakkabından, 12 çift ayakkabıya kadar değişiyor. Aboneliğin düzeyini indirmek, yükseltmek veya dondurmak gibi konularda her zaman hakkınız var.

- 100’den fazla spor ayakkabı tarzı arasında seçim yapıyorsunuz. Sonra ayakkabı çocuğunuzun adına evinize kutu içerisinde geliyor.

- Eğer ayakkabıyı beğenirseniz devamlı da sizin olabiliyor. Onu değiştirmek için hazırsanız bunu Nike Adventure Club’a geri gönderiyorsunuz. Kulüp bunu geri dönüşüme veriyor ya da ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına bağışlıyor.