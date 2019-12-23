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    HaberlerEkonomi Haberleri Noel kartından bu not çıkınca... 'Zorla çalıştırılıyoruz'
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    23.12.2019 - 17:30 | | AA

    Noel kartından bu not çıkınca... 'Zorla çalıştırılıyoruz'

    İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Tesco, zorla işçi çalıştırdığı iddia edilen Çinli matbaa şirketine olan siparişlerini durdurduğunu duyurdu.

    Noel kartından bu not çıkınca... 'Zorla çalıştırılıyoruz'

    Tesco'dan yapılan açıklamada, 6 yaşındaki bir çocuğun bir Tesco mağazasından aldığı Noel kartında “Biz yabancı mahkumlarız. Zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları organizasyonu haberdar ederek bize yardım edin.” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

    Açıklamada, Tesco yetkililerinin, çocuğun ailesinin kendilerine ulaşmasının ardından ihbarı değerlendirdiği ve Çinli Zhejiang Yunguang Printing adlı matbaa şirketinden üretimi durdurmasını istediği bildirildi.

    Öte yandan Çinli şirketten yapılan açıklamada ise, “Suçlamalar asılsız. Yabancı medya bizimle iletişim geçtikten sonra iddialarla ilgili haberimiz oldu. Böyle bir şey yapmadık.“ ifadeleri yer aldı.

    Çin Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

     

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