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    HaberlerEkonomiNokia 2.2 satışa çıktı
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nokia 2.2 satışa çıktı

    Nokia telefonlarının evi HMD Global, Nokia 2.2’nin Türkiye’de Turkcell mağazaları ve turkcell.com.tr’de satışa çıktığını duyurdu.

    Nokia 2.2 satışa çıktı

    1.099 TL’lik peşin fiyatı ve aylık 121 TL’den başlayan ödeme imkanlarıyla tüketicilerle buluşacak telefon, Android Pie işletim sistemi ile geliyor ve en güncel Android deneyimi tüketicilerle buluşuyor. İki yıl boyunca işletim sistemi güncellemelerini ve üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini garanti ediyor.

    HMD Global Türkiye Ülke Müdürü Sertaç Şener, “Ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Erişilebilir fiyatlarla en güncel Android deneyimini kullanıcılarla buluşturma sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süre yeni kalmaya devam edecek olan Nokia 2.2’nin, yapay zeka deneyimi ve Google Asistan’a tek tuşla erişim gibi sunduğu özelliklerin tüketicileri memnun edeceğine eminiz” dedi.

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