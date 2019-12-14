BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Noterlerde kredi kartıyla ödeme başlıyor
    ABONE OL
    14.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Noterlerde kredi kartıyla ödeme başlıyor

    Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yılbaşında iki yeni projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

    Noterlerde kredi kartıyla ödeme başlıyor

    Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına geçileceğini, ayrıca para transferinin de artık güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanacağını açıklayan Cin, ‘güvenlik elektronik sistemi’yle sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefledikleri kaydetti. Dursun Cin, “Noterliklerde kredi kartı ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibariyle geçme imkanına kavuşacağız” dedi.  Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cin, Türkiye’de 2060 noterlik ve fiilen çalışan yaklaşık 1700 noter bulunduğunu belirtti.

    Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan’da başladığını hatırlatan Cin, “Nöbetçi noterliklerimizde bugüne kadar yaklaşık 500 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun büyük bölümü ikinci el araç satışları ve tescil işlemleri” bilgisini paylaştı.

    Sahteciliğe önlem

    Cin, sahteciliğin önlenmesi için de çalışmalar yapıldığını belirterek, “Bu çalışmalardan biri, para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanması. Böylece, BDDK denetimindeki firmalar, satış bedelini bloke edecek. Noterde işlem tamamlandıktan sonra para ilgilinin hesabına aktarılacak. Böylece, sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek” dedi. 

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber