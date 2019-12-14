Noterlerde kredi kartıyla ödeme başlıyor

Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına geçileceğini, ayrıca para transferinin de artık güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanacağını açıklayan Cin, ‘güvenlik elektronik sistemi’yle sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefledikleri kaydetti. Dursun Cin, “Noterliklerde kredi kartı ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibariyle geçme imkanına kavuşacağız” dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cin, Türkiye’de 2060 noterlik ve fiilen çalışan yaklaşık 1700 noter bulunduğunu belirtti.

Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan’da başladığını hatırlatan Cin, “Nöbetçi noterliklerimizde bugüne kadar yaklaşık 500 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun büyük bölümü ikinci el araç satışları ve tescil işlemleri” bilgisini paylaştı.

Sahteciliğe önlem

Cin, sahteciliğin önlenmesi için de çalışmalar yapıldığını belirterek, “Bu çalışmalardan biri, para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanması. Böylece, BDDK denetimindeki firmalar, satış bedelini bloke edecek. Noterde işlem tamamlandıktan sonra para ilgilinin hesabına aktarılacak. Böylece, sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek” dedi.