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    HaberlerEkonomiNükleer uzmanlar yarışmayla alınacak
    19.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Nükleer uzmanlar yarışmayla alınacak

    Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yönetmelik yayımladı.

    Nükleer uzmanlar yarışmayla alınacak

    Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği” dünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılacak. Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim dalları itibarıyla Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek. Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü ya da türleri ve taban puanları gibi başvuruya ilişkin iş ve işlemler, sınav başvurusu için öngörülen son başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı’nca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun internet sitesinde duyurulacak.

    Giriş sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atanacak. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak. Söz konusu yönetmelikte ayrıca, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarına da yer verildi. l 

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