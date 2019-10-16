BİST95.2580EURO6,550,26 USD5,920,09ALTIN281,35-0,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiÖdülü taştan çıkaracaklar!
    16.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ödülü taştan çıkaracaklar!

    İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Doğal Taş Tasarım Yarışması’na (DOTT) son başvuru tarihinin 29 Ekim 2019 olduğu açıklandı.

    Ödülü taştan çıkaracaklar!

    Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması için yola çıkan yarışmanın bu yılki mottosu ‘Fazlalıklardan kurtul’.

    “Mimari, Kentsel Alanlar, Dekoratif Ürünler, Mobilya, Yaşam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Banyo ve Mutfak, Kamusal Alan Heykelleri” konu başlıklarında ve TC öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki farklı kategoride en iyilerin belirleneceği yarışmanın ödül töreni ise kasım ayında düzenlenecek.

    Profesyonel kategoride birincilik ödülü 15 bin lira, ikincilik ödülü 10 bin lira, üçüncülük ödülü 7 bin lira, TC öğrenci kategorisinde birincilik ödülü 10 bin lira, ikincilik ödülü 5 bin lira, üçüncülük ödülü ise 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

    Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!İstanbul Büyükçekmece’de otostop yaparak evlerine giden lise öğrencileri ile motosikletli sürücü arasında “dikkatli sür” kavgası çıktı. Kavgada motosikletli, lise öğrencisini karnından bıçakladı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

    Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

    Korkunç rakam! Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor

    Korkunç rakam! Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor
    Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

    Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

    Enkazdan 20 saat sonra kurtarılmıştı! Güzel haberler geldi

    Enkazdan 20 saat sonra kurtarılmıştı! Güzel haberler geldi

    Sıradaki Haber