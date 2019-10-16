Ödülü taştan çıkaracaklar!

Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması için yola çıkan yarışmanın bu yılki mottosu ‘Fazlalıklardan kurtul’.



“Mimari, Kentsel Alanlar, Dekoratif Ürünler, Mobilya, Yaşam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Banyo ve Mutfak, Kamusal Alan Heykelleri” konu başlıklarında ve TC öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki farklı kategoride en iyilerin belirleneceği yarışmanın ödül töreni ise kasım ayında düzenlenecek.



Profesyonel kategoride birincilik ödülü 15 bin lira, ikincilik ödülü 10 bin lira, üçüncülük ödülü 7 bin lira, TC öğrenci kategorisinde birincilik ödülü 10 bin lira, ikincilik ödülü 5 bin lira, üçüncülük ödülü ise 2 bin 500 lira olarak belirlendi.