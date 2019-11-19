BİST107.4560,57EURO6,33-0,39USD5,72-0,41ALTIN270,09-0,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriOECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi
    19.11.2019 - 15:16 | | DHA

    OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.4'ten, yüzde 0.3 düzeyine geriledi.

    OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi

    OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD üyeleri arasındaki dünyanın en büyük yedi ekonomisinden Japonya'da aynı dönemde GSYH büyüme hızı, yüzde 0.4 düzeyinden, yüzde 0.1 düzeyine daralarak, belirgin bir şekilde geriledi.

    Aynı dönemde, en büyük ekonomilerden GSYH büyüme hızları ABD'de yüzde 0.5, Fransa'da yüzde 0.3 ve İtalya'da yüzde 0.1 ile, bir önceki çeyrek ile aynı düzeyde kaldı.

    Buna karşılık, bir önceki çeyrekte Birleşik Krallık ve Fransa'da yüzde 0.2 düşen GSYH büyüme hızı, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.1 pozitif büyüme düzeyine yükseldi.

    GSYH büyümesi euro bölgesinde de yüzde 0.2 ile bir önceki dönem düzeyinde kalırken, Avrupa Birliği genelinde, bir önceki dönemdeki yüzde 0.2 düzeyinden yüzde 0.3'e yükseldi.

    OECD genelinde, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllık büyüme de yüzde 1.6 ile değişmedi. En büyük yedi ülke arasında ABD yüzde 2.0 ile en yüksek yıllık büyüme hızını yakalarken, İtalya'nın yüzde 0.3 düzeyindeki GSYH büyümesi de en düşük yıllık büyüme olarak belirlendi.

      Türkiye İrem'e ağlamıştı! Yine aynı facia...Geçtiğimiz sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti. Benzer bir ölüm yine yaşandı! Çankırı'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

      Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

      Son dakika... FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe! 77 gözaltı

      Son dakika... FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe! 77 gözaltı

      Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi

      Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi

      6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünde 'satanist ayini' iddiası!

      6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünde 'satanist ayini' iddiası!

      Sıradaki Haber