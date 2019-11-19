OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte yüzde 0.3'e geriledi

OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD üyeleri arasındaki dünyanın en büyük yedi ekonomisinden Japonya'da aynı dönemde GSYH büyüme hızı, yüzde 0.4 düzeyinden, yüzde 0.1 düzeyine daralarak, belirgin bir şekilde geriledi.

Aynı dönemde, en büyük ekonomilerden GSYH büyüme hızları ABD'de yüzde 0.5, Fransa'da yüzde 0.3 ve İtalya'da yüzde 0.1 ile, bir önceki çeyrek ile aynı düzeyde kaldı.

Buna karşılık, bir önceki çeyrekte Birleşik Krallık ve Fransa'da yüzde 0.2 düşen GSYH büyüme hızı, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.1 pozitif büyüme düzeyine yükseldi.

GSYH büyümesi euro bölgesinde de yüzde 0.2 ile bir önceki dönem düzeyinde kalırken, Avrupa Birliği genelinde, bir önceki dönemdeki yüzde 0.2 düzeyinden yüzde 0.3'e yükseldi.

OECD genelinde, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllık büyüme de yüzde 1.6 ile değişmedi. En büyük yedi ülke arasında ABD yüzde 2.0 ile en yüksek yıllık büyüme hızını yakalarken, İtalya'nın yüzde 0.3 düzeyindeki GSYH büyümesi de en düşük yıllık büyüme olarak belirlendi.