OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

Resmi Gazete'de yayımlanan konu ile ilgili karara göre, OECD İstanbul Merkezi, politika araştırması yapacak, rekabetçîlik için politika tasarımı ve bu politikaların uygulanması için kapasite inşa edecek.

OECD enstrümanları, araçları ve emsal değerlendirmeleri, emsal öğrenimi ve politika diyalogu gibi metodolojilerin yayılması ile bölgesel programların kapasitesini artırarak OECDnin ana drtaklarını da içerecek şekilde, ortakların OECD standartlarına yaklaşmasına yardım edecek.

Merkez, uygun etkinlikler organize ederek, diyalogu geliştirerek ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimi ile hâlihazırda var olan bölgesel inisiyatifleri daha da destekleyecek.