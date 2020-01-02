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    HaberlerEkonomi Haberleri OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı
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    02.01.2020 - 08:50 | | DHA

    OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde Pariste imzalanan "İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

    OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan konu ile ilgili karara göre, OECD İstanbul Merkezi, politika araştırması yapacak, rekabetçîlik için politika tasarımı ve bu politikaların uygulanması için kapasite inşa edecek.

    OECD enstrümanları, araçları ve emsal değerlendirmeleri, emsal öğrenimi ve politika diyalogu gibi metodolojilerin yayılması ile bölgesel programların kapasitesini artırarak OECDnin ana drtaklarını da içerecek şekilde, ortakların OECD standartlarına yaklaşmasına yardım edecek.

    Merkez, uygun etkinlikler organize ederek, diyalogu geliştirerek ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimi ile hâlihazırda var olan bölgesel inisiyatifleri daha da destekleyecek.

      Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
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