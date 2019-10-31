OECD ‘merkez’ açıyor, Türkiye ‘üs’ oluyor

Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre, 31 Mayıs 2018’de Paris’te imzalanan zaptın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Hedefinde, Türkiye’nin yakın tarihi ve kültürel bağları bulunan Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleriyle Kuzey Afrika bölgesinin yer alacağı merkez, doğrudan Paris’teki OECD’ye bağlı faaliyet gösterecek.



İstanbul OECD Merkezi’nin çalışmaları çerçevesinde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme alanlarına odaklanılacak.

Ayrıca merkez, OECD araçlarının emsal değerlendirmelerinin ve en iyi uygulamalarının paylaşılması gibi yöntemlerin Türkiye’ye aktarılmasını kolaylaştıracak.



Yeni bir sayfa açacak



İstanbul OECD Merkezi, İtalya ve Macaristan’daki dar kapsamlı ofislerin aksine, Paris’teki gibi tüm konularda politika üretebilecek.

İstanbul’daki merkezin çalışmaları kapsamında toplantılar, çalıştaylar, seminerler düzenlenecek, yüksek seviyeli etkinliklere ev sahipliği yapılacak, kamu ve özel sektör arasındaki iletişim geliştirilecek, ulusal, bölgesel, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kurulacak ve bu süreçler sonucunda ortaya konulacak kapsamlı politika önerileriyle Türkiye’nin ve yakın coğrafyasının sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme yönündeki çalışmaları desteklenecek.



İstanbul merkezi, Türkiye’yi OECD’nin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek.



Türkiye’nin, kurucularından olduğu OECD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak merkez, Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğüne de büyük katkı sağlayacak.