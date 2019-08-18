Öğren, düzelt, adapte et

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fransız iş ve yaşam dergisi The Good Life’ta yayımlanan söyleşide kariyerinden hayırseverlik faaliyetlerine, gelecek hedeflerinden gençlere öğütlere uzanan bir dizi açıklamalarda bulundu.

“Sabancı Topluluğu bankacılık, sigorta, otomotiv ve enerji sektörlerinde bulunan Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri. Kurucunun torunu, onbeş yıldır şirketin başında bulunan ve ülkenin en güçlü kadını olan Güler Sabancı, değişimi yönetiyor” şeklinde başlayan yazıda, Sabancı’nın “Ben hiçbir şeyi tek başıma yapmam” sözleri öne çıktıyor.

Sabancı, “Etrafımda bir takım var. Öte yandan, çok ikna edici olmalıyım, yönetim kurulu üyelerimi ve yönetim ekiplerini ikna etmeliyim. Onlar da aynı şekilde beni de ikna etmeye çalışıyorlar. Takım çalışması budur” diyor. 15 yıldır bu şanlı hanedanlığın üçüncü neslini temsil eden 63 yaşında Güler Sabancı, “Biz kuzenlerimle kardeşleri takip eden kuşağız” ifadelerini kullanıyor.

Sakıp Bey’in öğüdü

Topluluğun ilk yapı taşları Güler Sabancı’nın dedesi Hacı Ömer Sabancı tarafından atıldı. 1966’da öldüğünde, ülkenin en zengin adamlarından biriydi. 6 oğlu daha sonra tekstil, bankacılık, sigorta, çimento, lastik, dağıtım, otomotiv ve turizm alanlarında faaliyet gösterecek Sabancı Topluluğu’nu yarattı…

En büyük oğlu, 1931 doğumlu Güler Sabancı’nın babası İhsan Sabancı, 1979’da vefat etti. Kızı bu boşluğu doldurmayı asla bırakmayacaktı. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme eğitimine devam etti.

Sabancı o yılları, “Son 2 yıl, zaten şirkette yarı zamanlı çalışıyordum. “Kız çocuğu olmamdan dolayı amcam hiçbir zaman bana sınır koymadı. Çok proaktiftim, nasıl dinleyeceğimi biliyordum, bir etkim olmasını istedim. Bunun için çok çalışmak zorunda kaldım. Amcamlar zorluydu. Masasında oturmak bir ayrıcalıktı. Biliyordum. Asla hafife almadım. Benim içten kararlılığımı gördüler ve kapıyı açtılar. Amcam Sakıp Sabancı’nın dediği gibi: “Senin için bir kapı açabilirim, ama içeri girip yerinde kalmak sana kalmış.”

“Sakıp Sabancı ile 27 yıl çalıştım. Sıra dışı ve efsanevi figürdü. Ondan çok şey öğrendim ve onun tarafından test edildim. Hayat bir dizi denemedir; Kendini, isteklerini, ekibini, şirketini test ediyorsun. Varolmayı böyle görüyorum” diyor Güler Sabancı.

Kadın çalışan hamlesi

Başa geçtiğinde Sabancı büyük reform gerçekleştirdi. ABD’de icat edilen “arama konferansları” modelinde aile işletmesinin eksiksiz bir analizini gerçekleştirdi. “İşimizle ilgili vizyonumuzu ve stratejimizi yeniden tanımlamak için 10 hafta boyunca 600 yöneticimizi davet ettik” diyor ve devam ediyor: ”Öğreniyoruz, düzeltiyoruz ve adapte oluyoruz. Bu evrimsel bir süreç” diyor.

Yönetimde 9 üyeden 4’ü 3. nesil Sabancı kadınları. Çalışanlarının yüzde 32’si kadın, kadınlara da her zaman kapıları açık.

HİÇBİR ZAMAN NEDEN EVLENMEDİ?

Makalede, “Kurucunun torunları arasında en büyüğü olan Güler Sabancı, iş için yetiştirilmişti” ifadelerinin ardından, Sabancı’nın, “Büyükbabam beni fabrikalarımızdan birine götürdüğünde 3 yaşındaydım. Bu yüzden üretim alanlarını seviyorum” sözlerine yer verildi.

Meşaleyi devralmak için “şartlandırılmış” olan Güler Sabancı hiçbir zaman evlenmedi. Sabancı, “39 yaşında üniversite kurma imkânı yakaladım. Hayatımı anlamlandırdı ve başka bir şey için fazla yerim yoktu” dedi.

‘Rakamlar iyi ama bilinmeyene yer açılmalı’

Sabancı Ailesi, sosyal sorumluluk politikası ve hayırseverlik çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Sabancı Vakfı, 1974 yılında kuruldu. Kadın ve kız çocuklarının katılımı, engelliler olmak üzere 120’den fazla kalıcı eser oluşturdu. 1994’de Sabancı Üniversitesi’ni kurdu. Sabancı aynı zamanda İstanbul Boğazı’na bakan, Osmanlı tabloları, kaligrafi ve aile mobilyalarını içeren görkemli Sakıp Sabancı Müzesi’ni yönetiyor. Bu özgün binaya yeni bir yapı da eklenmiş.

Güler Sabancı, “Ben gençliğimde, kendime bir sanatçı olup olamayacağımı sorardım. Resim dersleri aldım” diyor. Son on yıldır bu hayırsever, 40 yaşın altındaki genç Türk sanatçıların eserlerini topluyor. Bu parçalarından biri, ofisinin arkasındaki nişlere yerleştirilmiş, sanatçı Lerzan Özer tarafından tasarlanan Türkiye haritası, bir Türk inanışına göre geleceğini görebilecek kahve fincanlarından oluşuyor. Güler Sabancı’nın, grubu bu kadar iyi şekilde yönetmesinin sırrı mı? Güler Sabancı bunu “Tabii ki, rakam analizleri ve gerçek veriler vazgeçilmezdir. Ancak hayatta, bilinmeyene nasıl yer açılacağını da bilmek zorundasınız” açıklıyor.