21.10.2019 - 11:17 | | AA
Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8,6 artış olacak.
AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.
Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.