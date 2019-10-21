BİST97.700-0,73EURO6,520,70USD 5,830,73ALTIN279,300,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiOkulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
    21.10.2019 - 11:17 | | AA

    Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8,6 artış olacak.

    Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

    AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.

    Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.

    Damada görülmemiş eziyet!Bilecik ve ilçelerinde yaşatılan geleneklere göre düğünlerde damatları çeşme yalağına atma, çorap yıkatma, tuzlu yumurta pişirtip yedirme gibi "acımasız" şakalar yapılıyor.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arızalanan otomobilinden indi otomobil çarptı!

    Arızalanan otomobilinden indi otomobil çarptı!

    Demet Akalın-Berkay kavgasında ikinci perde!

    Demet Akalın-Berkay kavgasında ikinci perde!

    2020 Ramazan ne zaman? Bayram hangi gün?

    2020 Ramazan ne zaman? Bayram hangi gün?

    Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşkınlık yarattı

    Ekim ayında meyve veren dut ağacı şaşkınlık yarattı

    Sıradaki Haber