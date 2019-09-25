Ömrümüz uzadı

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi, ortalama 78.3 yıl olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2016-2018” istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda ortalama 78.3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu süre, geçen yıl açıklanan ve 2015-2017 dönemini kapsayan istatistikte 78 yıldı.

2016-2018 döneminde doğanları kapsayan doğuşta yaşam süresi tahmini, erkeklerde 75.6, kadınlarda 81 yıl olarak kaydedildi. Geçen yıl açıklanan istatistikte bu süreler sırasıyla 75.3 ve 80.8 yıldı. Bir başka deyişle erkeklerin ömrü 0.3 yıl, kadınların ömrü de 0.2 yıl uzadı.

Fark kapanıyor

Erkek ömrünün, kadın ömründen az da olsa hızlı uzaması, erkeklerin aradaki farkı biraz kapatmasını sağladı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarlar. Nitekim geçen yıl açıklanan istatistiğe göre kadınların ömrü erkeklere göre 5.5 yıl daha uzundu. Ancak bu yıl açıklanan veriler farkın 5.4 yıla düştüğünü gösterdi.

13.3 yıl emekli

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.4 yıl olurken, bu süre erkekler için 61.7 yıl, kadınlar için 67.1 yıl olarak belirlendi.

2016-2018 yılları arasında doğanların yasal olarak 65 yaşında emekli olacağı göz önünde alındığında ise emekli olduktan sonraki yaşam süresi 13.3 yıl olarak hesaplandı.

Bugün, bundan sonraki hayatının ilk günü

Türkiye’de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49.8 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47.3 yıl, kadınlarda 52.3 yıl olarak tespit edildi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı. 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.7 yıl, bu süre erkeklerde 28.4 yıl, kadınlarda 32.9 yıl olarak belirlendi.

65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.9 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16.2 yıl, kadınlarda 19.4 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor. TÜİK’in sitesinde şu anda 0’dan 100 yaşına kadar olan kişilerin bundan sonraki yaşam süresine ilişkin tahmin tablosu yer alıyor.

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi”, sıfır yaşında bulunan bir kişi için Türkiye’de toplamda 58.3 yıl, erkeklerde 59.9 yıl ve kadınlarda 56.8 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3.1 yıl daha uzun olduğu görüldü.