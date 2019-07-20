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    HaberlerEkonomiSon dakika: On binlerce aracı geri çağırdı!
    20.07.2019 - 15:58| AA

    Son dakika: On binlerce aracı geri çağırdı!

    Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi  Honda Automobile Co (GAC Group), Çin’deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki  kusur nedeniyle geri çağırdı.

    Son dakika: On binlerce aracı geri çağırdı!

    Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi  Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun, 94 bin 680 aracı hava  yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

    Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27  Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1  modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid  sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz  değiştirilecek.

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