On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 16 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 16 Eylül 2019 Pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişi saat 21.15'te gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizden kazandıran numaraları görebileceksiniz.