15.10.2019 - 07:33 |
On Numara sonuçları 14 Ekim 2019 | On Numara sorgulama
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara çekilişinde bu hafta 10 bilen 2 kişi ikramiyeyi bölüştü. İşte 14 Ekim On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
On Numara oyununun 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 EKİM 2019
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.