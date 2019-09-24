Onaylanmış kuruluş olma şartları düzenlendi

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, onaylanmış kuruluş olmak için Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, gerçekleştireceği muayene veya denetimleri tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla, teknik bilgi, sektörel ve muayene veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda teknik düzenleme sorumlusunu ve teknik uzmanı bünyesinde bulunduracak.

Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılacak.

Kuruluşların başvurusu, ilgili teknik düzenleme ve tebliğde belirtilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenecek ve uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru reddedilecek.

Herhangi bir kuvvetli şüphe nedeniyle hakkında inceleme başlatılan uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun başvurusu, gerekli inceleme tamamlanıncaya kadar Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmayacak.

Onaylanmış kuruluşun görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun en son geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.

Başvuru sahibi kuruluşa ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası tahsis edilecek veya kapsam genişletme durumu AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi'nde yer alacak.

Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimler, resen veya şikayet üzerine Bakanlık tarafından yapılacak.

Kuruluş, üreticiyi zor duruma düşüremeyecek

Onaylanmış kuruluş, yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirecek. Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri alacak.

Söz konusu kuruluş, uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartları öne süremeyecek.

Kuruluşun, yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alabilecek veya iptal edebilecek.

Onaylanmış kuruluş genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyelerini ve şirket ortaklarını teknik düzenleme sorumlusu veya teknik uzman olarak görevlendiremeyecek. Bu hüküm, hali hazırda Bakanlıkça görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşlara ait kapsamlar ve personel için 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmayacak.