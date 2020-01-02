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    02.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Önce marka, sonra vatandaşla buluşma

    Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi’nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, “Marka lansmanıyla birlikte araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak” dedi.

    Önce marka, sonra vatandaşla buluşma

    Türkiye’nin Otomobili ön gösterim aracı tanıtımı projesine yaklaşık 1.5 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatıyla başladıklarını aktaran Karadeniz, AA’ya şunları söyledi:

    TOGG CEO’su Gürcan Bey ve ekibiyle tanışıp onların profesyonel yaklaşımlarını, heyecanlarını görünce aynı heyecanı biz de yaşamaya başladık. Ben şahsen kasım başı gibi otomobilleri gördüm onların heyecanın nedenlerini çok net anladım ve bu heyecanı birebir yaşamaya ben de başladım.”

    Henüz erken....

    Vatandaşların aracı görme isteğinin farkında olduklarını vurgulayan Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı:

    “Ben, TOGG CEO’muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar’ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında.

    Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır.”

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
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