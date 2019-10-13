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    Haberler Ekonomi‘Önce ülkemiz sonra turizm’
    13.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Önce ülkemiz sonra turizm’

    Antalyalı turizmciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye’de gerçekleştirilen ‘Barış Pınarı Harekatı’nın turizme olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, konu ülkenin bekasıysa turizmin nasıl etkileneceğinin tali bir konu olduğunu söyledi.

    ‘Önce ülkemiz sonra turizm’

    Bu sene 16 milyon turist ağırlaması hedeflenen Antalya’da ekim ayı itibarıyla gelen turist sayısı 13 milyonu geçti. Yurt dışında başlatılan olumsuz propagandaya rağmen Antalya’da turistler tatillerini gönül rahatlığı içinde geçiriyor. Ekim ayı olmasına rağmen otellerdeki doluluk oranı düşmeyen Antalya’da gündüz, deniz ve havuzlarda eğlenen turistler için geceleri de animasyon ekipleri tarafından çeşitli şovlar organize ediliyor.

    Memleketin bekası

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, memleketin bekası, hayrı için olan şeylerde ticari faaliyetlerle ilgili yorum yapmanın doğru olmadığını belirterek, “Dolayısıyla turizm sektörü de sonuç itibarıyla bir ticari faaliyet. Ülkemizin huzuru, bütünlüğü sözkonusu olduğu bir yerde turizmin etkilenmesi çok sorun değil” dedi.

    Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler (KETOB) Başkanı ve turizmci Şener Gürler ise, “Yapmış olduğumuz iş kesinlikle ikinci planda. Önce ülkemizin bekası ve güvenliği önemlidir” diye konuştu.

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