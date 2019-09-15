Öncelikli teknoloji alanları belirlendi

Çalışma sonucunda, “ileri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme teknolojileri, motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant teknolojileri ve mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri” hem yapılabilirlik hem de etki açısından ön plana çıkan alanlar olarak belirlendi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen istişare toplantısında bakanlıklardan bakan yardımcısı, başkanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde 50’ye yakın üst düzey bürokrat ile bir araya geldi. Toplantıda kurul tarafından yürütülen Teknoloji Alanları Önceliklendirme Çalışmasının sonuçları istişare edildi.



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Kurul tarafından hazırlanan “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi” katılımcılarla paylaşıldı. Kurul Başkan Vekili Prof Dr. Hasan Mandal, “Ar-Ge ve yenilik alanında ülkemiz için sosyo-ekonomik fayda ve ekonomik katma değere odaklanan çığır açıcı bir yaklaşım gerekli” dedi.