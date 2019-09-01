Önlemler etkili oldu yolcu beraberi cep yüzde 30 düştü

Türkiye’de cep telefonunda mayıstan itibaren uygulamaya alınan yeni önlemler sonrasında yolcu beraberinde getirilen cep telefonu sayısında yüzde 30 oranında düşüş olduğu belirtildi. Cep telefonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 50’ye çıkarılırken, yurtdışından iki yılda bir telefon getirme hakkı da üç yıla çıkarıldı. Temmuz ayında ise telefon için verilecek harç tutarı 618 TL’den 1.500 TL’ye yükseltildi. Ayrıca yeni yönetmelikle de klonlanmış telefonlara af geldi ve 7 yıldan beri kullanılmayanlar dört ay içinde iletişime kapatılacak.



Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye’de yılda bir milyon civarında cep telefonunun yolcu beraberinde getirildiğini belirterek, yeni kanunlar sonrasında bu rakamın yüzde 30 düşüşle 700 binler seviyesine gerilediğini açıkladı.

Yeni uygulamalar sonrasında yurtdışından cep telefonu almanın cazibesinin ve fiyat avantajının ortadan kalktığını da dile getiren Turnacı, “Halen yurtiçiyle kıyaslandığında yurtdışından cihaz almak daha uygun maliyetli gözükse de üç yılda bir getirilebilmesi ve cihazın sadece sahibi tarafından kullanılabilmesi ve ikinci elde bedelinin olmaması cazibeyi ortadan kaldırıyor. Üst segment kullananlar yurtdışından telefon alıyor. Onlar da genelde 1.5-2 yılda bir telefon değiştirmeyi tercih ediyor” dedi.

Klon zorlaştırıldı

Turnacı, yolcu beraberinde cep telefonunda ciddi bavul ticareti de bulunduğunu, bunun da son olarak çıkarılan telefon klonlamasına sınırlamayla zorlaştırıldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bavul ticareti de ciddi sekteye uğradı. Artık cihazı bavul ticaretiyle getirip klonlamayı tercih edenler de eskiye oranla daha çok uğraşacak. Yedi yıl sinyal almayan cihazlar kapatılıyor. Bu yolu tercih edenler cihazlarının çok sık kapanması sorunu yaşayacaklar. Her geçen gün bu alandaki bavul ticareti de azalacak. Biz bu 7 yılın 5 yıl olmasını da istiyoruz.”



Cep telefonunda bavul ticareti yapanların bu işin cazip olduğu yönünde bir algı yürüttüğünü ancak ama artık yurtdışından cep telefonu getirmenin hiçbir avantajı olmadığını aksine pek çok dezavantajı olduğunu vurguladı.



Sektör çok daraldı



2019’da toplam cep telefonu satışının 10 milyon adet seviyesinde olacağını aktaran Turnacı, “Sektör çok daraldı. Yolcu beraberinde gelen telefonların yasal kanala kaymasıyla bu daralma biraz azaldı ancak yine eski rakamlardan çok uzağız. Son beş yılda sektörün toplam büyüklüğü 3 milyar 155 milyon doları. 2018 yılında bu 1 milyar 960 milyon dolara indir. Aradaki 1 milyar dolar ithalatı düşüşü gibi ama kayıtdışına kaydı. Sektörle ilgili cari açık algısı var. Oysa Türkiye’nin 223 milyar dolarlık ithalatı var, bu rakamda 1.9 milyar TL yüzde 1 bile değil” değerlendirmesini yaptı.