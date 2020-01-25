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    HaberlerEkonomi Haberleri Önüne gelen, ‘Bunu ye, şunu yeme’ diyemeyecek
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    25.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Önüne gelen, ‘Bunu ye, şunu yeme’ diyemeyecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda güvenliğine ilişkin bilgi kirliliğine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini dile getirdi.

    Önüne gelen, ‘Bunu ye, şunu yeme’ diyemeyecek

    Pakdemirli, AA Editör Masası’nda açıklamalarda bulundu. “Dönere çamaşır suyu katıldığına” ilişkin haberleri değerlendiren Pakdemirli söz konusu haberlerin “ısmarlama” olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    “Habere baktım. Döner ve çamaşır suyu. Dernek Başkanı da var haberde. Hemen başkanı aratıp, ‘Nerede çamaşır suyu kullanıldığını biliyorsan söyle, hemen denetleyeceğiz’ dedim. Bir yer gösteremedi. ‘Peki neden bu haberi yaptırdın?’ dediğimizde ‘Efendim biz rulo döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye böyle bir haber yaptırdık’ dedi. Bu sektöre zarar verir. Bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bununla ilgili yasa da çıkacak.”

    5 yıla kadar hapis

    Pakdemirli, medyada ne yenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunan uzmanlara da değinerek, bu kişilerin çoğunun ticari kaygı taşıdığını, bu söylemlerin bilimsel karşılığı olması gerektiğini vurguladı.

    Bu kişilerin açıklamalarının toplumu çok olumlu etkilediği gibi olumsuz da etkileyebildiğinin altını çizen Pakdemirli, “İsim vermeyelim, birisi çıkıyor ‘Koyun eti yiyin’ diyor. Koyun etindeki tüketim artıyor, bu çok sağlıklı ve bizim de istediğimiz bir şey. Diğer taraftan ‘Tavuk eti yemeyin’ diyor, bir hafta içinde bir endüstri etkileniyor ve tüketim yüzde 25 civarında düşüyor. Sağlıklı hazırlandığı sürece gıda maddeleri tüketilebilir. Bana göre kötü gıda yoktur, kötü diyetler vardır. Her gıdadan yeterince yerseniz şişmanlık da, bir sıkıntı da olmaz. ‘Şunu tüketelim, şunu tüketmeyelim’ gibi genel anlayışla bunu  yönetmememiz lazım” diye konuştu.

    Halk sağlığıyla oynayan firmalara yönelik hazırlanan ve hapis cezası içeren yasa taslağının ilgili bakanlıklarla görüşüleceğine işaret eden Pakdemirli, en ağır cezalarla bu gibi işlerin yeniden yapılamayacak duruma getirilmesi gerektiğini söyledi. Pakdemirli, “Taslak cezamızda 250 bin liraya kadar ceza, 5 yıla kadar hapis var” dedi.

    Elektrikli traktör hazırlığı

    Elektrikli traktörün test aşamalarının bittiğini anlatan Pakdemirli, “Ziraat Bankası ile prototip üreten firma ortak şirket kurdu ve fabrika binasını teslim aldılar. Hızlı bir şekilde üretime geçecekler” dedi.

    Pakdemirli, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında geçen yıl kasımda dikilen fidanların tutma oranlarının yüzde 95 olduğunu da belirterek, bu sene de kasıma kadar 82 milyon fidan dikileceğini açıkladı.

     

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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