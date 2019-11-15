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    HaberlerEkonomi HaberleriOPEC: Petrol talebi kasım ayında değişmedi
    15.11.2019 - 09:37 | | DHA

    OPEC: Petrol talebi kasım ayında değişmedi

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık olarak yayınladığı petrol piyasası raporunda Kasım’da küresel petrol talebindeki artışın hızının günde 0.98 milyon varil ile değişmediğini açıkladı.

    OPEC: Petrol talebi kasım ayında değişmedi

    OPEC raporunda, 2020 yılı için günde 1.08 milyon varil düzeyinde olan talep artış öngörüsü de değiştirilmedi.

    Raporda, OPEC petrolüne Ekim ayındaki günlük talebin de, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla 30.7 milyon varil ve 29.6 milyon varil olarak değişmediği belirtildi.

    OPEC verilerine göre, OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin petrol üretiminde yıllık artış hızı da günde 1.82 milyon varil ile değişmedi.

    OPEC dışı ülkelerin 2020 yılı üretim artışı da, ağırlıklı olarak ABD üretimindeki değişime bağlı olarak, günde 34 bin varil düşüşle 2.17 milyon varil olarak öngörüldü. Meksika’nın ise, 2019 ve 2020 yıllarındaki düşüşe en büyük katkıyı yapması beklenen ülke olması öngörülüyor.

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