OPEC üretim kısıntılarını 3-6 ay daha uzatacak

Rusya merkezli haber ajansı TASS'ın, "konuya yakın kaynaklara" dayahdırdığı haberine göre, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısının Mart ayından sonra üç ya da altı ay kadar uzatılması konusunda görüş birliğine vardı; ancak, bu konuda son karar henüz verilmedi.

"Bu kararın ardından, daha sonra ne yapacağımızı konuşacağımız bir başka toplantı daha yapacağız" diyen kaynak, OPEC'in 5-6 Aralık'ta Viyana'da yapacağı toplantıya işaret etti.

Umman Petrol Bakanı Mohammed bin Hamad al-Rumhy, bir süre önce, geçen Aralık ayında yürürlüğe koyulan üretim kısıntısı anlaşmasının süresin büyük olasılıkla uzatılacağını açıklamıştı.