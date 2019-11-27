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    HaberlerEkonomi HaberleriOPEC üretim kısıntılarını 3-6 ay daha uzatacak
    27.11.2019 - 09:14 | | DHA

    OPEC üretim kısıntılarını 3-6 ay daha uzatacak

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Mart ayında sona erecek olan üretim kısıntısı anlaşması süresinin uzatılması konusunu görüşüyor.

    OPEC üretim kısıntılarını 3-6 ay daha uzatacak

    Rusya merkezli haber ajansı TASS'ın, "konuya yakın kaynaklara" dayahdırdığı haberine göre, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, üretim kısıntısının Mart ayından sonra üç ya da altı ay kadar uzatılması konusunda görüş birliğine vardı; ancak, bu konuda son karar henüz verilmedi.

    "Bu kararın ardından, daha sonra ne yapacağımızı konuşacağımız bir başka toplantı daha yapacağız" diyen kaynak, OPEC'in 5-6 Aralık'ta Viyana'da yapacağı toplantıya işaret etti.

    Umman Petrol Bakanı Mohammed bin Hamad al-Rumhy, bir süre önce, geçen Aralık ayında yürürlüğe koyulan üretim kısıntısı anlaşmasının süresin büyük olasılıkla uzatılacağını açıklamıştı.

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