Optik devi Türkiye’de büyüyecek

2021 sonunda yeni ürün ve üretim yatırımlarına paralel ciro bazında yüzde 44 büyüme hedeflediklerini bildiren Suat Çam şunları söyledi:

“Türkiye’de yıllık 60 bin adet olan üretim kapasitemizi 250 bin adete çıkaracak altyapımız bulunuyor. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Hali hazırda yüzde 80’e yakın ürünü Türkiye’de üretebiliyoruz. Bu potansiyelimizi hem giderek büyüyen Türkiye pazarında hem de Ortadoğu, Körfez ve Kafkas gibi yakın coğrafyalarda kullanacağız. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin bu ülkelere satışını gerçekleştireceğiz. Bir anlamda Hoya Türkiye, yakın coğrafyaların üretim üssü olmaya aday.”



Potansiyel büyük



Türkiye’de optik pazarının gelişime açık olduğunu kaydeden Çam, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Türkiye’de gözlük kullanım oranı yüzde 15-20 iken Avrupa ülkelerinde yüzde 50-60. Türkiye’de yılda satılan optik cam adedi 20 milyon. Bu, Türkiye’de göz sağlığının iyi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Toplum göz sağlığı konusunda yeterince bilinçli değil. Kullanıcılar gözlük aldıktan sonra muayeneyi gerekli görmüyor. Ancak göz sağlığı için 6 ayda bir muayene olunması çok önemli. Avrupa’da gözlük değişim aralığı 2 yılda bir, Türkiye’de ise 4 yıla kadar çıkabiliyor..”