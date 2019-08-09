Oraya akÄ±n ediyorlar! Gelen gelene...

Edirne'de,Â Kurban BayramÄ± Ã¶ncesiÂ kent ve Ã§evresinin yanÄ±Â sÄ±ra Bulgaristan'dan gelen soydaÅŸlar da bayram alÄ±ÅŸveriÅŸini ucuza getirmek iÃ§inÂ Cuma gÃ¼nleri kurulan Ulus PazarÄ±'na geldi. Halk, aradÄ±klarÄ±nÄ± bulabilmek iÃ§in sabahÄ±n erken saatlerinde kurulan pazara akÄ±n etti.Â

Pazar esnafÄ±ndan Salih MÄ±zrak, bayramda yÃ¼zlerinin gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. MÄ±zrak, "EsnafÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor bu gÃ¼nlerde. Bayram dolayÄ±sÄ±yla Balkanlar'dan gelen soydaÅŸlarÄ±mÄ±z da alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparak esnafÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor. Yani esnaf bayramÄ± 3- 4 gÃ¼n Ã¶nceden kutlamaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸler iyi, hareketlilik var. Biz bayramÄ± Ã¶nceden kutladÄ±k. Pazarda vatandaÅŸÄ±n her alanda bulacaÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nler var. Ucuz da olduÄŸu iÃ§in vatandaÅŸlar burayÄ± tercih ediyorlar" Â dedi.Â

'HAREKETLÄ° GÃœNLER YAÅžIYORUZ'

Esnaf Okan DoÄŸan ise oldukÃ§a yoÄŸun gÃ¼nler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bayram yoÄŸunluÄŸumuz var. Hareketli gÃ¼nler yaÅŸÄ±yoruz. Pazarda her Ã§eÅŸit Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼z var. Bayram dolayÄ±sÄ±yla oldukÃ§a yoÄŸun ve biz de mÃ¼ÅŸterileri memnun etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Balkan Ã¼lkelerinden gelenlere de elimizden geldiÄŸi kadar yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.Â

Esnaf Bekir Yazar, "Bayram Ã¼zeri iÅŸler iyi, hÄ±zlanmaya baÅŸladÄ± ama bayramdan sonrasÄ±nÄ± da merak ediyoruz. Ä°nÅŸallah bayramdan sonra da iyi olur. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecek misafirleri bekliyoruz. Bu fiyatlar ve mal Ã§eÅŸitliliÄŸi baÅŸka yerde yok. BurasÄ± Trakya'nÄ±n deÄŸil Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pazarÄ±. TÃ¼m Avrupa'yÄ± buraya bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

Bulgaristan'dan bayram alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in gelen Sebahattin Ä°smail ise Edirne'deki pazarÄ±n oldukÃ§a ucuz olduÄŸu iÃ§in tercih ettiklerini ve sÃ¼rekli geldiklerini sÃ¶yleyerek, "Bulgaristan'dan sÃ¼rekli geliyoruz. Pazar gerÃ§ekten ucuz. Bizi ekonomik yÃ¶nden kurtarÄ±yor buraya gelmek. BugÃ¼n de bayram alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸlerimizi de buradan yapÄ±yoruz. Bulgaristan'a gÃ¶re burada fiyatlar daha uygun" dedi.