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    HaberlerEkonomiOrganik gübre ve sofralık zeytine yeni destek var
    25.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Organik gübre ve sofralık zeytine yeni destek var

    2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, bazı ürünler ilk kez destekleme kapsamına alınırken, bazı destek primleri de yüzde 50 veya yüzde 100 oranında artırıldı.

    Organik gübre ve sofralık zeytine yeni destek var

    Karara göre, hububat grubu için prim desteği yüzde 100 artış ile kilogram başına 5 kuruştan, 10 kuruşa; gübre desteği de yüzde 100 artış ile dekar başına 4 liradan 8 liraya çıkarıldı. Bu yıl ilk defa organik-organamineral gübre için dekara 10 lira destek verilecek.
    Sofralık zeytine de kilogram başına 15 kuruş yeni prim desteği başlatıldı.

    Etçi ve kombine ırkı buzağılara ilave 250 lira verilecek. Sürü büyütme ve yenileme (küçükbaş) desteği olarak 100 lira yeni destek başlatıldı. Arıcılık desteği kovan başına yüzde 50 artışla 10 liradan 15 liraya çıkarıldı.

    Çobana 5 bin lira

    Sürü yöneticisi istihdamı desteğinde, sürü büyüklüğü 200 baştan 100 başa düşürüldü. Bu kapsamda işletmelere 5 bin lira destek sağlanacak. 41 ilde uygulanan düve alım desteği ise 81 ile çıkarıldı. Hibe miktarı da yüzde 30’dan 40’a yükseltildi. Bu destek 12 ay üzeri mandalara da destek verilecek.

    Sertifikalı tohuma teşvik

    Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, Çaykur tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.
    Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde, dekara aspir, kanola, susam için 4 lira, çavdar, tritikale, yulaf için 6 lira, çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8.5 lira, yer fıstığı için 15 lira, yonca için 30 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, soya, fiğ, korunga ve yem bezelyesi için 20 lira, patates için 80 lira ödeme gerçekleştirilecek.

    Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği bodur-yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi, çilek fidesi için dekar başına 400 lira, diğer meyve fidanları (bağ, nar ve muz hariç) ile bahçe tesisi dekar başına 280 lira olacak.

    Şili'deki protestolar devam ediyorŞili'de metro ücretine yapılan zammın ardından başlayan ve geçen hafta şiddetlenerek 18 kişinin ölümüne neden protestolar sürüyor
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