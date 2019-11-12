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    12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Organize sanayide yeşil hamle yolda

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 164 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidanın dikileceğini belirterek, “Sanayinin teknolojik dönüşümü kadar çevre dönüşümünü de önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı Yeşil OSB vizyonumuzla yürütüyoruz. Mevcut OSB’lerin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko - endüstriyel parklara  dönüştürülmesini, yeni inşa edilecek sanayi bölgelerinin de bu vizyonla tasarlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

    Organize sanayide yeşil hamle yolda

    Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine Konya’dan katıldı.

    Bu kapsamda, Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ağaçlandırma sahasında bin 111 fidan saat 11.11’de Bakan Varank’ın katılımıyla düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Alandaki ilk fidanı diken Varank, ardından bunlara can suyu verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Geleceğe Nefes kampanyasına ilk destek veren kurumlardan biri olduğunu anımsatan Varank, OSB’lerin bu kampanyaya  katılımını çok önemsediğini dile getirdi. Bakan Varank, “Bugün inşallah 164 OSB ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidan toprakla buluşacak” dedi.

    Milli imkânlarla

    Bakan Varank, dünyada sayılı ülkelerde ticari amaçla üretilen Yerli Baca Gazı Analizörü’nün de milli imkanlarla üretildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

    “Mevlana Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla bölgemizdeki toprak erozyonunu önlemek ve bitki örtüsünü canlandırmak adına önemli projeler geliştirdik ve destekler sağladık. Bu sayede yaklaşık 30 bin dekar alanda 530 bin ağaç dikildi.”

     

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