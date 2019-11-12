Organize sanayide yeşil hamle yolda

Varank, Tarım ve Orman Bakanlığının Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine Konya’dan katıldı.

Bu kapsamda, Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ağaçlandırma sahasında bin 111 fidan saat 11.11’de Bakan Varank’ın katılımıyla düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Alandaki ilk fidanı diken Varank, ardından bunlara can suyu verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Geleceğe Nefes kampanyasına ilk destek veren kurumlardan biri olduğunu anımsatan Varank, OSB’lerin bu kampanyaya katılımını çok önemsediğini dile getirdi. Bakan Varank, “Bugün inşallah 164 OSB ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidan toprakla buluşacak” dedi.

Milli imkânlarla

Bakan Varank, dünyada sayılı ülkelerde ticari amaçla üretilen Yerli Baca Gazı Analizörü’nün de milli imkanlarla üretildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Mevlana Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla bölgemizdeki toprak erozyonunu önlemek ve bitki örtüsünü canlandırmak adına önemli projeler geliştirdik ve destekler sağladık. Bu sayede yaklaşık 30 bin dekar alanda 530 bin ağaç dikildi.”