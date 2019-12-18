Orka Holding’e yurtdışında ‘halka arz’ için çağrı var

Orakçıoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, 2019 için belirledikleri yüzde 11 - 12’lik büyüme hedefini aştıklarını ve yüzde 17-18 seviyelerinde büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “2020’de bu yıl yakaladığımız büyüme oranının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu moral ve enerjiye sahibiz” diye konuştu.

Yeni fabrika yolda

Bu yılın ikinci yarısında çok aktif çalıştıklarını, bu dönemde yaptıkları hamlelerin 2020’ye pozitif yansıyacağına inandıklarını anlatan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

“İkinci yarıda yerimizde duramadık, oturamadık. 20 gün içinde 7’si yurt dışında olmak üzere 10 mağaza açtık. Gelecek yıl da mağaza açmaya devam edeceğiz. Bunun da ötesinde kapasiteyi artırıcı yatırım yapıyoruz. Mevcutta iki fabrikamız var. Son çeyrekte aldığımız bir kararla Giresun Organize’deki fabrikamızın yanına yeni bir fabrika daha yapıyoruz. Yeni fabrikamız yaklaşık yüzde 40 ek kapasite ortaya koyacak ve yeni bir istihdam yaratacak. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım. Mart ayında faaliyete geçecek. Ek istihdam olarak en az 150 kişi sağlayacak.”

80 milyon TL yatırım

Orakçıoğlu, yaklaşık 80 ülkede faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu yılı yurt dışında 200’ün üzerinde mağazayla tamamlayacağız. Toplamda 410 - 420 mağazaya ulaştık. Normalde bizim yurt içi ve yurt dışı mağaza sayısını eşitleme gibi bir hedefimiz var, ancak gelecek yıl yurt dışı mağaza sayımız yurt içi mağaza sayımızın üzerinde olacak. Gelecek yıl bizim yapacağımız yatırımlar 50 milyon lirayı bulur. Bu rakama yurt dışı mağazalarımızın yapacağı yatırımları da katarsak 80 milyon liraya dayanır. Bu yatırımlarla birlikte istihdama katkımız ise minimum 300 kişi olacak.”