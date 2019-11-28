ORKÖY kredileri orman köylüsü 73 bin aileyi rahatlattı

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, üreticiye sağlanan destekler ve krediler kapsamında orman köylüleri ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabiliyor.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak olarak kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatif desteklemeleri kapsamında ise orman köyünde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt işletme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

İstihdama da katkı

Söz konusu kredi uygulamaları kapsamında, 2003-2018 döneminde 65 bin 250 aileye 1 milyar 940 milyon lira, 199 kooperatife 96 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 36 milyon lira ORKÖY kredisi sağlandı. Bu desteklerle 202 bin 237 kişilik istihdam oluşturuldu.

Sadece bu yıl kasım ayına kadar 7 bin 513 aileye 132 milyon lira ORKÖY kredisi verildi. Yıl sonuna kadar yürütülecek çalışmalarla 165 milyon lira kredi desteğinin yanı sıra, 41 milyon lira hibe olmak üzere toplam 206 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibesi sağlanmış olacak.

Özel ağaçlandırmaya 144 milyon lira kredi

Öte yandan, Bakanlık tarafından özel ağaçlandırmaları teşvik etme çalışmaları kapsamında, odun dışı orman ürünü veren ceviz, badem ve zeytin gibi türlerle 3 hektara kadar yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarında yatırım giderlerinin yüzde 65'ine hibe desteği sağlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce tesis edilen özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlıklara ise proje yatırım giderlerinin yüzde 25'i hibe olarak veriliyor.

Bu yılın ağustos sonu itibarıyla 158 özel orman fidanlık projesi onaylanarak özel sektör fidancılığına destek olundu. Özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise 2003-2018 döneminde 144 milyon lira kredi desteği sağlanırken, bu yıl sonuna kadar 16 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.

Ayrıca, köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine, küçük çiftçilere istihdam oluşturmak için, "Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi" yapılıyor. Bu kapsamda, geçen yıl 1,1 milyon fidan ürettirilerek, 1,6 milyon lira ödeme yapıldı.