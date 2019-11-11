Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya ve Sakarya bölge müdürlükleri bünyesinde toplam 17 orman işletme müdürlüğü kuruluşu gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında yer alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapatılırken, Menderes Orman İşletme Müdürlüğünün adı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kızıldağ Milli Parkı ve Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları dışına çıkarılan 13 bin 938,8 hektar yüzölçüme sahip alan Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğüne, 16 bin 667,3 hektar yüzölçüme sahip alan da Konya Orman Bölge Müdürlüğü Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü sınırına dahil edilerek bölge müdürlükleri arasında sınır değişikliğine gidildi.