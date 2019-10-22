Ormanda büyüyüp denize girecek

Türkiye bu yıl turist rekoru kırmaya hazırlanırken, turizm yatırımları da hız kesmiyor. Turizm sektörünün önde gelen markalarından NG Hotels, ardı ardına yeni oteller açmaya hazırlanıyor.

Sapanca’daki ikinci otelini 2020’de hizmete sunacak olan zincir, Antalya ve Bodrum’da deniz turizmine adım atacak. Yakında İstanbul’da şehir otelciliği de yapacak olan NG Hotels, yurtdışında da yatırım arayışında.

NG Hotels Başkanı Hediye Güral Gür, Sapanca’daki otellerinde yeni turizm yatırımları hakkında bilgi verdi. Buluşmada NG Hotels CEO’su Kamil Berk ve NG Sapanca Genel Müdürü Tezcan Özdemir de yer aldı.

Şehre de inecek

Hediye Güral Gür ilk 5 yıldızlı otelleri olan NG Sapanca’yı 2008’de, zincirin ikinci halkası olan NG Afyon’u 2012’de hizmete aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Sapanca’yı bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. NG Sapanca Club’ı 2020’nin ilk çeyreğinde açacağız. 160 milyon lira yatırım yaptığımız bu otel de Sapanca’daki ilk otelimiz gibi 300 civarı odaya sahip ve yine orman içinde.

Bir süre önce Antalya Göynük’teki eski Phaselis Otel’i aldık. NG Phaselis Bay adıyla 2021’de hizmete girecek. İstanbul’daki ilk otelimiz için ABD’li Marriott ile 20 yıllık franchise anlaşması imzaladık. Marriott West İstanbul’un dekorasyon çalışmaları sürüyor.”

Avrupa’yı radarına aldı

Bodrum’da Ortakent Yahşi’de 165 odalı bir otel satın aldıkları bilgisini de paylaşan Hediye Güral Gür, “Turizmi çeşitlendirme hedefi koyduk. Radarda yurtdışı yatırımı da var. Avrupa’da arayış sürüyor ama içimize sinen bir yer henüz yok” dedi. Otel yatırımı için bakılan yerleri Berlin, Viyana, Budapeşte şehirleri ile Hırvatistan olarak sıralayan Hediye Güral Gür, sezonu kısa olduğu gerekçesiyle kış turizminin şu andaki planları içinde yer almadığını belirtti.

Turizmde, ‘kendini iyi hissetmek’ olarak tanımlanabilecek ‘wellness’ın yükselişte olduğunu dile getiren Hediye Güral Gür şunları söyledi:

“Dünyada wellness turizmi 1 trilyon dolarlık bir pazar. NG Sapanca’da yeni nesil wellness konseptini başlatıyoruz. Hintli bir uzmanla işbirliği yaptık. Dünyada büyük ilgi gören bir başka akım olan orman terapisini de uygulamaya başladık. Orman terapisinde eğitimli rehber eşliğinde tüm duyular açık olarak doğada sessizce yürümek, sesleri, kokuları, renkleri hissetmek, kısaca doğayı içine çekmek var.”