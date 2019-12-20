Ortadoğu günübirlik alışverişe uçuyor!

İstanbul Havalimanı’nda 56 bin metrekarelik perakende satış alanında hizmet üreten Unifree, kiraladığı alanda 1.2 milyar TL yatırıma imza attı.

Yüzde 65’i Türk olan 102 alt işletme ile birlikte 133 yerli ve yabancı mağazayla faaliyet gösteren Unifree, 2019’u yüzde 35’lik büyüme ile kapatacak. Unifree, 2020’de 900 milyon euro ciro hedefliyor.

Ortadoğulu turistlerin ‘günübirlik’ gelerek havalimanındaki duty-free’den alışveriş yaptığını açıklayan Ali Şenher, “İstanbul Havalimanı’ndaki satış alanımıza sabah erkenden gelerek alışveriş yapıyorlar. Lounge’larda oturuyor, kuaför ya da berber gibi alanlarda vakit geçiriyorlar. Akşamları tekrar geri ülkelerine dönüyorlar” dedi.

Çinliler çok harcadı

Unifree Duty Free’deki alışveriş özelliklerinin milletlere göre dağılımını yapan Şenher şunları söyledi:

“2019’da hizmet verdiğimiz toplam 7 milyon müşterinin yüzde 25’i Türk, yüzde 75’i yabancı yolculardan oluşuyor. Cironun ise yüzde 82’si gidiş, yüzde 18’si ise geliş mağazalarında meydana geliyor. Gidiş mağazalarındaki satışın yüzde 25’i ile geliş mağazalarındaki satışın yüzde 60’ı Türklere yapılıyor.

Türklerden sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapsa da, kişi başı harcamalarda Çinlilerin, Türklere göre 2 katı harcama yaparak öne çıktığını görüyoruz. Çinli yolcular cilt bakımı ve parfüm, Almanlar tütün, Ukraynalı, Rus, Iraklı ve İranlılar ağırlıklı olarak parfüm tercih ediyor.”