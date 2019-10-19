‘Ortak altyapı memleket meselesi’

Turkcell’in 25’inci kuruluş yıldönümü, Ankara’da bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, sektörün uzun süredir en önemli gündem maddesi olan ‘ortak altyapı’ damgasını vurdu. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, ‘memleket meselesi’ olarak nitelediği ortak altyapının ülke kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacağını vurgularken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat hazırlığında olduklarını bildirdi.



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 25. Yıl resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Turkcell yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 500’e yakın davetli katıldı.



‘Kazı izni sorun’



Resepsiyonda söz alan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 25 yıl önce adeta bir fidan olarak dikilen Turkcell’in bugün 25 yaşında genç bir çınar ağacına dönüştüğünü belirtti. Turkcell’in yatırımlarının önemli bir kısmının, ülkenin dijital dönüşümünün önemli bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Akça şunları söyledi:



“Yaklaşık 3.5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki bugün itibarıyla sadece İstanbul’da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da 1.500’ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda.”



Akça, ortak altyapının memleket meselesi olduğunun altını çizdi. “Şirketimiz, ülke kaynaklarımızın daha etkin kullanımına yönelik olarak, son 3 yıldır her vesileyle ortak altyapıların kurulması gerektiği hususunu gündeme getiriyor” diyen Akça şöyle devam etti:



‘5G de ortak olsun’



“Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor. Bu sayede ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ve vatandaşlarımızın makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alması sağlanmış olacak.”









Yeni mevzuat geliyor



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çağın gereğinin, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimdeki hıza ayak uydurulması olduğunu vurguladığı konuşmasında sektörün önünü açacak yasal düzenlemelerden de söz ederek şunları söyledi:



“Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz.”

Turkcell’in kilometre taşları



1994 Cepten ilk ‘Alo’

1995 İlk SMS gönderildi

1999 Hazır Kart hayata geçti ve Turkcell’in ilk iştiraki KKTCELL kuruldu

2000 NYSE’de kote olan ilk Türk şirketi oldu ve ilk çağrı merkezi kuruldu

2002 İlk MMS gönderildi ve milli takımlar sponsorluğu başladı

2003 İlk mobil ödeme

2005 GNCTRCLL kuruldu

2005 Ukrayna’da LIFECELL hayata geçti

2006 Kurumlar için İŞTCELL hizmeti

2007 İlk fiber internet hizmeti

2008 Belarus’ta LIFE şirketi kuruldu

2009 İlk 3G hizmeti

2010 Turkcell’in telefonu T10

2012 Van Kumbarası projesi

2013 İlk Turkcell markalı tablet

2014 Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP hayata geçti

2016 4.5G hizmeti başlandı ve veri merkezi açıldı

2017 Geleceği Yazan Kadınlar Projesi

2017 LIFECELL hizmeti, arama motoru Yaani

2018 ULAK ilk yerli baz istasyonu şebekede sinyal verdi

2019 Turkcell 25 yaşında



25 yılda 50 milyar yatırım



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin 25 yılda 50 milyar TL’lik yatırım yaptığını anlattığı konuşmasında şunları söyledi:

“Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz.”

