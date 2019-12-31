‘Ortak fiber sorunu 2020’de çözülmeli’

AA’ya konuşan Erkan, “Operatörler arasındaki rekabet altyapıda değil, üstyapıda dijital servislerle sunacağımız hizmetlerle olmalı. Ortak fiber altyapı konusunun 2020’de çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz. Cumhurbaşkanımızın verdiği desteğin, bu konuda 2020’de ülkemiz için olumlu bir şekilde çözüm sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Verimli kullanım şart

Türkiye’de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu aktaran Erkan, “Ama bu yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ile önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek 5G’ye geçiş için yeterli değil. O nedenle fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Bunun için gereksinim duyduğumuz fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Fakat kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Fiber yatırımı her şirket ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ortak yaptığımız takdirde bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz” dedi.

Erkan, fiberde ortak altyapı amacıyla kurulacak ortak bir şirketin yabancı yatırımcıların da ilgisini çekeceğini dile getirdi.

Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi ülkelerden biri olması için çalıştıklarına dikkati çeken Erkan, 2019’da 5G alanında ilkleri hayata geçirdiklerini anlattı. Erkan, yakın zamanda Turkcell’in 5G alanında yürüttüğü 2 Ar-Ge projesinin daha Avrupa Komisyonu’nun 5G çalışması ‘Horizon 2020’ kapsamında destek almaya hak kazandığını hatırlattı.

Yeni merkez yolda

Türkiye’de sektörün yerliliği ve milliliği konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerli ve milli baz istasyonu ULAK için 2 bin 650 adet sipariş verdik. 1.300 Ar-Ge mühendisimizle yerli ve milli dijital servisler geliştirmeye devam ettik. Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtık. Gelecek yıl bir yenisini daha Çorlu’da eklemeyi hedefliyoruz.”

500 bin yeni abone kazandı

Murat Erkan, Turkcell’in 2019’un üçüncü çeyreğinde 500 bini aşkın yeni müşteri kazandığını anımsattı. Türkiye’deki toplam abone sayılarının 37.3 milyona ulaştığını hatırlatan Erkan, finansal sonuçlarda yakaladıkları başarının altını çizdi. Erkan, ‘Techfin’, ‘Dijital İş Çözümleri’ ve ‘Dijital Servisler’ olmak üzere 2019 başında belirledikleri üç stratejik odak alanındaki çalışmaları 2020’de sürdüreceklerini söyledi. Erkan, “2020 boyunca Paycell’i yeni entegrasyonlarla büyütmeye devam ederken Financell ile teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen KOBİ ve ticari müşterilere finansman desteği sunmaya odaklanacağız. Dijital İş Çözümleri şirketimiz ile kurumsal müşteriler için yenilikçi yaklaşımlar sunacağız” dedi.