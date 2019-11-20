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    Haberler Ekonomi HaberleriOrtalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı
    20.11.2019 - 08:35 | | AA

    Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı

    Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayeneleri 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.

    Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle kara yollarında belirli bir kesimin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen "ortalama hız ölçüm donanımlarının" muayene süresinde değişikliğe gidildi.

    Buna göre, piyasada kullanılan ortalama hız ölçüm donanımlarının 30 Haziran'da dolan muayene süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış oldu.

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