31.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Oruç Reis’e başarı dileği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de görev yapacak 4’üncü gemisi Oruç Reis’e ilişkin olarak, “Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi” ifadelerini kullandı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı’ndaki seyri süresince havadan çekilen görüntülerine de yer verdi.
Akdeniz’de enerji arama çalışmalarına katılacak Oruç Reis gemisiyle ilgili Bakan Dönmez şunları kaydetti:
“Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle.”
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