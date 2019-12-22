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    22.12.2019 - 11:40 | | AA

    OSD baÅŸkanÄ± açÄ±kladÄ±! YÄ±lÄ± 500 binin altÄ±nda kapatacaÄŸÄ±z

    Otomotiv Sanayii DerneÄŸi (OSD) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Haydar YenigÃ¼n, "2018 yÄ±lÄ± ve 2019 yÄ±lÄ± olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bulunmamÄ±z gereken yerden Ã§ok uzaÄŸÄ±z. Ama yine de olumlu bakÄ±yoruz resme.Â YÄ±lÄ±n bitmesine 2 hafta kaldÄ±. Bu 2 hafta iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak, dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lÄ± 500 binin altÄ±nda kapatacaÄŸÄ±z." dedi.

    OSD baÅŸkanÄ± açÄ±kladÄ±! YÄ±lÄ± 500 binin altÄ±nda kapatacaÄŸÄ±z

    YenigÃ¼n, TÃ¼rkiye otomotiv sektÃ¶rÃ¼ndeki geliÅŸmeler veÂ2020 beklentilerine iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

    2018 yÄ±lÄ± ve 2019 yÄ±lÄ± olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman bulunmalarÄ± gerekenÂ  yerden Ã§ok uzakta olduklarÄ±nÄ± ifade eden YenigÃ¼n, "Ama yine de olumlu bakÄ±yoruzÂ  resme. YÄ±lÄ±n bitmesine 2 hafta kaldÄ±. Bu 2 hafta iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklikÂ  olmayacak, dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lÄ± 500 binin altÄ±nda kapatacaÄŸÄ±z." dedi.

    Bu rakamÄ±n 2017'nin 1 milyonuna gÃ¶re yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bir pazarÂ  anlamÄ±na geldiÄŸine iÅŸaret eden YenigÃ¼n, "2020 yÄ±lÄ±nda bir miktar kÄ±pÄ±rdanmaÂ  bekliyoruz. UmarÄ±m yÃ¼zde 20 veya Ã¼stÃ¼nde bir kÄ±pÄ±rdanma olur, yani 600 binlerÂ  telaffuz edilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

    "ESAS ENERJÄ°YÄ° Ä°HRACAT TARAFINDAN ALIYORUZ"

    Haydar YenigÃ¼n, ihracat tarafÄ±nda ise iÅŸlerin daha iyi gittiÄŸini ifadeÂ  ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

    "Ä°hracat tarafÄ±nda neyse ki iyi gidiyoruz. Esas enerjiyi oradanÂ  alÄ±yoruz. Ancak orada da Avrupa'da bir miktar duraklama var. Negatif faizlerinÂ  etkisiyle bir miktar aÃ§Ä±lsa bile iÅŸler hala duraÄŸanlÄ±k var. Hatta bazÄ± Ã¼lkelerdeÂ  yÃ¼zde 4-6 seviyesinde gerilemeler var. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± izliyoruz ama tabiiÂ  yapabileceklerimiz sÄ±nÄ±rlÄ±, TÃ¼rkiye'deki iÃ§ pazarÄ±n dÃ¼zelmesi lazÄ±m. Bir yandanÂ  da ihracatÄ±n onu kompanse etmesini sÃ¼rdÃ¼rmemiz lazÄ±m. BÃ¼tÃ¼n bunlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ  zaman 2020, yine 2017'den uzak bir yÄ±l olacak. Gelecekle ilgili planlarÄ±mÄ±zÄ±,Â  projelerimizi gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸimiz bir yÄ±l olacak."

    "AVRUPA'DAKÄ° ENDÃœSTRÄ°DE Ã‡OK ARTIÅž GÃ–ZÃœKMÃœYOR"

    Avrupa'daki satÄ±ÅŸlarda aylÄ±k artÄ±ÅŸa Ã§ok iyimser bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ  YenigÃ¼n, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n nedeni Ã§eÅŸitli konjonktÃ¼rel ÅŸeyler olabiliyor. BazÄ±Â  Ã¼lkelerde kayÄ±t tarihleri vardÄ±r, bazÄ± Ã¼lkelerde teÅŸvikler vardÄ±r. DolayÄ±sÄ±ylaÂ  aylÄ±k verilere deÄŸil, Ã§eyreklere, yarÄ±ma ve tÃ¼m yÄ±la bakmak lazÄ±m.Â  BÃ¶yleÂ  baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Avrupa'daki endÃ¼stride Ã§ok artÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. 'Ama bu gelecekÂ  dÃ¶nemde ne olur' diye ele alÄ±rsak olumlu bakÄ±yoruz. Bir miktar dÃ¼zelme olacaÄŸÄ±nÄ±Â  dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu tamamen Avrupa'nÄ±n ekonomik motivasyonuyla, ekonomik girdileriyleÂ  alakalÄ±... Ama her zaman TÃ¼rkiye otomotiv ekonomisinin lokomotivi ihracatÂ  olmuÅŸtur. Bu yine bÃ¶yle olmaya devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

    "Ã‡ALIÅžMALARIMIZI VE TEKLÄ°FLERÄ°MÄ°ZÄ° YAPIYORUZ, BAKANLARIMIZLAÂ  GÃ–RÃœÅžÃœYORUZ"

    OSD YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YenigÃ¼n, devletin sektÃ¶rÃ¼ canlandÄ±rmak iÃ§inÂ  bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu Ã¶nlemlerin geÃ§ici olduÄŸunu ve esasÄ±nda sistemeÂ  Ã§ok da fayda saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    YenigÃ¼n, sektÃ¶rde yapÄ±lmasÄ± gereken dÃ¼zenlemelerle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerÂ  gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini de aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

    "Belli bir dÃ¶nem Ã–TV-KDV, belli bir dÃ¶nem faiz, belli bir dÃ¶nem baÅŸkaÂ  bir destek oluyor ama bunlarÄ±n bir sÃ¼reklilik arz etmesi gerekiyor ve birÂ  ekosistem olarak bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerekiyor. Burada mesela, yÄ±l sonu itibarÄ±ylaÂ  hurda teÅŸviki bitiyor. GeÃ§en sene baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Yine yÄ±l sonu itibarÄ±yla faizÂ  desteÄŸi bitiyor. DolayÄ±sÄ±yla sanki 1 milyonluk endÃ¼stri varmÄ±ÅŸ gibi 1 OcakÂ  2020'den itibaren bir otomotiv endÃ¼strisi beklentisi var maalesef. Buna karÅŸÄ± pekÂ  de sÃ¶ylenecek bir ÅŸey yok. Bir ÅŸeylerin deÄŸiÅŸmesi gerekiyor. Bunlarla ilgiliÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ve tekliflerimizi yapÄ±yoruz, bakanlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. UmarÄ±mÂ  Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yine teÅŸvik edici bir mekanizma iÃ§inde satÄ±ÅŸlarÄ±n artmasÄ±nÄ±Â  bekleyeceÄŸiz."

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    Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taÅŸÄ±dÄ±Çorumâ€™da, kamyonun kasasÄ±na yüklü ahÅŸap prefabrik evin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± görenler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, baÅŸrolünü Kemal Sunal'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± 'Gülen Adam' filmindeki ev taÅŸÄ±ma sahnesini akÄ±llara getirdi.
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