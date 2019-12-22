YenigÃ¼n, TÃ¼rkiye otomotiv sektÃ¶rÃ¼ndeki geliÅŸmeler veÂ2020 beklentilerine iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

2018 yÄ±lÄ± ve 2019 yÄ±lÄ± olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman bulunmalarÄ± gerekenÂ yerden Ã§ok uzakta olduklarÄ±nÄ± ifade eden YenigÃ¼n, "Ama yine de olumlu bakÄ±yoruzÂ resme. YÄ±lÄ±n bitmesine 2 hafta kaldÄ±. Bu 2 hafta iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklikÂ olmayacak, dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lÄ± 500 binin altÄ±nda kapatacaÄŸÄ±z." dedi.

Bu rakamÄ±n 2017'nin 1 milyonuna gÃ¶re yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bir pazarÂ anlamÄ±na geldiÄŸine iÅŸaret eden YenigÃ¼n, "2020 yÄ±lÄ±nda bir miktar kÄ±pÄ±rdanmaÂ bekliyoruz. UmarÄ±m yÃ¼zde 20 veya Ã¼stÃ¼nde bir kÄ±pÄ±rdanma olur, yani 600 binlerÂ telaffuz edilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ESAS ENERJÄ°YÄ° Ä°HRACAT TARAFINDAN ALIYORUZ"

Haydar YenigÃ¼n, ihracat tarafÄ±nda ise iÅŸlerin daha iyi gittiÄŸini ifadeÂ ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°hracat tarafÄ±nda neyse ki iyi gidiyoruz. Esas enerjiyi oradanÂ alÄ±yoruz. Ancak orada da Avrupa'da bir miktar duraklama var. Negatif faizlerinÂ etkisiyle bir miktar aÃ§Ä±lsa bile iÅŸler hala duraÄŸanlÄ±k var. Hatta bazÄ± Ã¼lkelerdeÂ yÃ¼zde 4-6 seviyesinde gerilemeler var. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± izliyoruz ama tabiiÂ yapabileceklerimiz sÄ±nÄ±rlÄ±, TÃ¼rkiye'deki iÃ§ pazarÄ±n dÃ¼zelmesi lazÄ±m. Bir yandanÂ da ihracatÄ±n onu kompanse etmesini sÃ¼rdÃ¼rmemiz lazÄ±m. BÃ¼tÃ¼n bunlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÂ zaman 2020, yine 2017'den uzak bir yÄ±l olacak. Gelecekle ilgili planlarÄ±mÄ±zÄ±,Â projelerimizi gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸimiz bir yÄ±l olacak."

"AVRUPA'DAKÄ° ENDÃœSTRÄ°DE Ã‡OK ARTIÅž GÃ–ZÃœKMÃœYOR"

Avrupa'daki satÄ±ÅŸlarda aylÄ±k artÄ±ÅŸa Ã§ok iyimser bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ YenigÃ¼n, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n nedeni Ã§eÅŸitli konjonktÃ¼rel ÅŸeyler olabiliyor. BazÄ±Â Ã¼lkelerde kayÄ±t tarihleri vardÄ±r, bazÄ± Ã¼lkelerde teÅŸvikler vardÄ±r. DolayÄ±sÄ±ylaÂ aylÄ±k verilere deÄŸil, Ã§eyreklere, yarÄ±ma ve tÃ¼m yÄ±la bakmak lazÄ±m.Â BÃ¶yleÂ baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Avrupa'daki endÃ¼stride Ã§ok artÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. 'Ama bu gelecekÂ dÃ¶nemde ne olur' diye ele alÄ±rsak olumlu bakÄ±yoruz. Bir miktar dÃ¼zelme olacaÄŸÄ±nÄ±Â dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu tamamen Avrupa'nÄ±n ekonomik motivasyonuyla, ekonomik girdileriyleÂ alakalÄ±... Ama her zaman TÃ¼rkiye otomotiv ekonomisinin lokomotivi ihracatÂ olmuÅŸtur. Bu yine bÃ¶yle olmaya devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ã‡ALIÅžMALARIMIZI VE TEKLÄ°FLERÄ°MÄ°ZÄ° YAPIYORUZ, BAKANLARIMIZLAÂ GÃ–RÃœÅžÃœYORUZ"

OSD YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YenigÃ¼n, devletin sektÃ¶rÃ¼ canlandÄ±rmak iÃ§inÂ bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu Ã¶nlemlerin geÃ§ici olduÄŸunu ve esasÄ±nda sistemeÂ Ã§ok da fayda saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YenigÃ¼n, sektÃ¶rde yapÄ±lmasÄ± gereken dÃ¼zenlemelerle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerÂ gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini de aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Belli bir dÃ¶nem Ã–TV-KDV, belli bir dÃ¶nem faiz, belli bir dÃ¶nem baÅŸkaÂ bir destek oluyor ama bunlarÄ±n bir sÃ¼reklilik arz etmesi gerekiyor ve birÂ ekosistem olarak bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerekiyor. Burada mesela, yÄ±l sonu itibarÄ±ylaÂ hurda teÅŸviki bitiyor. GeÃ§en sene baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Yine yÄ±l sonu itibarÄ±yla faizÂ desteÄŸi bitiyor. DolayÄ±sÄ±yla sanki 1 milyonluk endÃ¼stri varmÄ±ÅŸ gibi 1 OcakÂ 2020'den itibaren bir otomotiv endÃ¼strisi beklentisi var maalesef. Buna karÅŸÄ± pekÂ de sÃ¶ylenecek bir ÅŸey yok. Bir ÅŸeylerin deÄŸiÅŸmesi gerekiyor. Bunlarla ilgiliÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ve tekliflerimizi yapÄ±yoruz, bakanlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. UmarÄ±mÂ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yine teÅŸvik edici bir mekanizma iÃ§inde satÄ±ÅŸlarÄ±n artmasÄ±nÄ±Â bekleyeceÄŸiz."

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