Otel yatırımında lider yine Antalya

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) araştırmasına göre, konaklama yatırımlarında 9 ayda proje sayısı düşerken, yatırım tutarı yüzde 7.5 arttı. Antalya ve İstanbul’un yatırım talebindeki ağırlığı ise sürdü. Ticaret Bakanlığı tarafından, 2019’un eylül ayına ait verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin veriler TÜROB tarafından derlendi. Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi, teşvik belgesi aldı. Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon lira olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı. Yılın 9 aylık döneminde toplam yatırım tutarı 816 milyon lira olan 16 otel projesiyle Antalya, ilk sırada yer aldı. İstanbul, toplam 192 milyon lira tutarında 10 proje ile ikinci, 129 milyon liralık 9 proje ile Muğla üçüncü oldu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Anadolu’daki yatırımlarda yavaşlamaya dikkat çekerken, “İstanbul, Antalya ve Muğla’da artık yeni yatırımlardan çok renovasyona önem verilmeli” dedi.