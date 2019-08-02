Oteller maça hazır! Süper Kupa süper doldurdu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea’nin oynayacağı Süper Kupa Finali için İstanbul’da geri sayım başladı. 14 Ağustos 2019 Çarşamba Günü oynanacak maç, dünyanın pek çok farlı noktasından futbolseveri İstanbul’da buluşturacak. Futbolun İngiliz devlerinin bu buluşması, İstanbul’a hem binlerce ek turist getirecek, hem de şehrin marka bilinirliğinde bir adım daha atılmış olacak.

Turizm, geçen yıldan bu yana önemli gelişmeler yaşarken, özellikle Avrupalı turistin Türkiye’ye yoğun ilgisi göze çarpıyor. İngilizler ise, ilk altı aylık turizm verilerine göre Türkiye’ye gelişlerini yüzde 17 oranında artırdı. Türkiye, 2019’un ilk 6 ayında 1 milyon İngiliz turisti ağırladı.

Altın değerinde

Maça, Süper Kupa için ismi ‘Beşiktaş Park’ olarak değişecek ‘Vodafone Park’ ev sahipliği yapacak. 42 bine yakın kapasitesi bulunan stad, çevresinde de kutlamalara sahne olacak.

Bu kapsamda şehrin Avrupa yakasındaki oteller, yüksek doluluk oranlarıyla hizmet verecek. Özellikle Sultanahmet, Taksim, Haliç, Bomonti, Şişli, Beşiktaş gibi merkez lokasyonlardaki otellerde yoğunluk maçtan önceki haftasonu olan 10 Ağustos’ta başlıyor. Bir önceki ve sonraki hafta ile maçın yapılacağı gün otel fiyatları arasındaki fark 2 katını aştı. Son kalan boş oda fiyatları, Türk Lirası cinsinden lüks otellerde iki gecelik fiyat olarak 10 bin lirayı aştı.







Otelciler memnun

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, final maçını izlemek için stadla birlikte çevresinde 50 bin turistin maçı takip edeceğini söyledi. Eresin, “13-15 Ağustos arasındaki rezervasyonlara bakınca şehirde doluluk oranının yüzde 80’e kadar çıktığı görülüyor. Bu tip organizasyonlarda son dakika rezervasyonları da çok fazla olur. Eresin olarak, şehirde 4 otelimiz var, 3’ü tamamen dolu” diye konuştu.

TÜROB Başkan Yardımcısı Taner Yallagöz ise, Sirkeci bölgesinde bulunan 4 otellerinin yüksek dolulukla hizmet verdiğini belirtirtti. Bölgenin yeni ve ünlü otellerinden Hilton İstanbul Bomonti’den yapılan açıklamada, maç günü yüzde 100 doluluk beklendiği, en çok Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden rezervasyon alındığı belirtildi.

Gayrettepe’de bulunan Sürmeli Otel İstanbul da maç günü konaklama taleplerini almaya devam ediyor. Otelin mevcut dolulukları yüzde 90’a kadar çıkıyor.

THY’den 7 başlıkta öneriler

Türk Hava Yolları (THY) da internet sitesi üzerinden ‘seyir defteri’ bölümünde ‘Süper Kupa finali öncesinde İstanbul’da yapılacak 7 şey’ başlığı yayınladı. Bu listede ilk sırada, Sultanahmet ve bulunduğu merkezdeki kültürel değerler öne çıkarıldı. İkinci öneride ‘Boğaz Turu’ ile İstanbul keşfi yer alırken; 3. sırada Haliç bölgesine dikkat çekildi.

1. öneride Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Arasta Çarşısı gibi tarihi çarşılar ile pek çok alışveriş seçeneğinden bahsedilirken, 5. olarak Adalar turu önerildi. Beyoğlu’nun tarih ve sanat dolu sokaklarında gezintiyi öneren THY, son başlıkta ise İstanbul’un çeşitli merkezlerinde ‘lezzet’ tadımı önerildi.

İBB ek önlemler aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), maç için aldığı ek önlemleri de duyurdu. Buna göre, seyirciler, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Taraftarlar, İETT tarafından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan toplanma alanlarına taşınacak. Havalimanlarından Beşiktaş ve Taksim güzergahındaki tüm toplu taşıma ve Havaist otobüslerinin sefer sayıları artırılacak.

Maç günü, öncesi ve akşamı havalimanı istikametine gidecek toplu taşıma araçları stadyum çevresindeki belirli noktalarda konuşlandırılacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, UEFA Akreditasyon Merkezi olarak tahsis edildi.