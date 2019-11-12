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    HaberlerEkonomi HaberleriOtizmli çocuklar ‘kafe’de serviste
    12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Otizmli çocuklar ‘kafe’de serviste

    Otizmli çocukların toplumla buluşmasına yönelik hayata geçirilen Spektrum Cafe’ye ilgi büyüyor. Kafede, otizmli çocuklar üretim ve servisin yanı sıra bizzat yapımını üstlendikleri hediyelik eşyaları da satıyor.

    Otizmli çocuklar ‘kafe’de serviste

    Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukların meslek öğrenirken sosyalleştiklerini belirterek, vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup onların gelişimlerine katkı sağladıkları için mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

    Otizmli çocuklar ‘kafe’de serviste

    İlgi artıyor

    Merkezi Ankara’da yer alan ve kurucularının tamamı otistik çocuk anne - babası olan Otizm Vakfı’nın, Ankara’da yer alan İncek Loft konut projesinin içerisinde hayata geçirdiği Spektrum Cafe’ye yönelik ilgi büyüyor.

    Kafe’de, otistik çocuklar ile birlikte olmak isteyen misafirler için açık büfe kahvaltıların yanı sıra doğum günleri, workshoplar, örgü günleri, yemek günleri, felsefe günleri ve söyleşiler de düzenleniyor.

    Çayan, otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için eğitilecekleri, eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, diğer insanlarla kaynaşacakları, sosyal etkinlik yapacakları, beceri kazanacakları, yeteneklerini geliştirecekleri ortamlar hedeflediklerini kaydetti.

    Çayan, “Çocuklarımızın mutfağından çıkan el emeği ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Çocuklarımız hem meslek öğreniyor, hem de sosyalleşiyor. Bu tip yerlerin açılması çocuklarımızın gelecekteki sosyal yaşamları için çok önemli” dedi.

    Otizmli çocuklar ‘kafe’de serviste

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