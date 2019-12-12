Oto hakkında her şey

Sahibinden.com, teknolojik altyapısı ve iş ortakları aracılığıyla hayata geçirdiği ‘sahibinden.com Oto360’ ile otomobil alım-satımında ihtiyaç duyulan servislere tek platform üzerinden erişim imkânı sağladı.



Kullanıcılar; araç değerlemeden ekspertize, hasar sorgulamadan kredi tekliflerine, trafik sigortası ve kasko tekliflerinden araç alım-satım rehberine ve sıfır araçlarla ilgili bilgilere Oto360 platformundan ulaşabiliyor.

Pratik kullanımı sayesinde otomobil alım-satımı sürecine yeni bir boyut getiren ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Oto360 platformuna, sahibinden.com üzerinden, bilgisayar ve cep telefonundan erişilebiliyor.

Kullanımı kolay



Otomobil almak veya satmak isteyen kullanıcılar, sahibinden.com ana sayfasında yer alan Oto360 sekmesini tıklayarak veya mobil uygulama ve mobil sitede yer alan 360 Servisler menüsünü kullanarak ihtiyaç duydukları servislere erişebiliyor.

Kullanıcılar Hasar Sorgulama servisiyle ilgilendikleri aracın plaka numarasını girerek hasar bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor, Araç Değerleme servisiyle almak veya satmak istedikleri aracın özelliklerini girerek, aracın tahmini piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor.

Oto Ekspertiz servisi aracılığı ile ise profesyonel iş ortakları tarafından sunulan kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyatlara satın alabiliyor.









Kasko seçenekleri



Sigorta Teklifleri servisiyle uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini listeleyebiliyor ve online olarak satın alabiliyor.

Kullanıcılar aynı zamanda Kredi Teklifleri servisi ile ihtiyaç veya taşıt kredisi oranlarını tek bir sayfada karşılaştırarak, kredi başvurusunu kolaylıkla yapabilme imkanına sahip.

Sıfır Araç Dünyası ile marka-model, bütçe ve kasa tipine göre detaylı arama yaparak Türkiye’de yetkili bayi satışı bulunan sıfır araçları keşfedip, teknik özelliklerini inceleyebiliyor.

Araç Alım/Satım Rehberi’nde ise süreçte dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler tek bir sayfada kullanıcılara aktarılarak, kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulması hedefleniyor.



Hızlı ve pratik

sahibinden.com Oto360’ın kullanıcılara sağladığı faydalara dikkat çeken sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, “Oto360 ile, araç alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan tüm servisleri sahibinden.com güvencesiyle artık tek bir platform üzerinden sunuyoruz” dedi.



Teknolojik altyapı

Biçer, “Oto360’ın araç almak veya satmak isteyen kullanıcılarımız için servis çeşitliliği ve güvenilir iş ortaklarını bir çatıda buluşturmasının yanında hızlı ve pratik kullanımı sayesinde vazgeçilmez bir kaynak olacağına eminiz. Teknolojik altyapımızdan aldığımız güçle tüm kullanıcılarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.