'Oto' son çeyreğe faiz gazıyla girdi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49 - 0.69 aralığına düşürdü. 3 kamu bankası, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.



İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.



Aylık 1.24 puan indi



Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18 - 36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0.49 - 0.69 bandında uygulanacak.



Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda 30 - 60 ay vadeli kredi, aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz oranıyla kullanılabilecek.

Taşıt kredisi faiz oranlarının yüzde 0.49 - 0.69 bandına çekilmesi ile 50 bin liralık kredi için katlanılan maliyet 28 bin 416 liraya kadar azalırken, 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 15 bin 380 lira ila 68 bin 199 lira arasında daha az ödeme yapacak.









Taşıt kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 20,80 düzeyinde bulunuyordu. Taşıt kredilerindeki aylık maliyet ise yaklaşık yüzde 1.73 olarak uygulanıyordu.



Taşıt kredilerinde bir kalemde aylık 1.04 - 1.24 puan indirim yapılmış oldu.









28 bin lira cepte



Taşıt kredilerinde aylık yüzde 1.73’lük faiz oranı ile 50 bin lira için 18 ay vadede 60 bin 434 lira geri ödeme alınıyordu.



Faizlerin yüzde 0.49’a kadar düşmesi ile tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödediği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede ise 15 bin 859 lira azaldı. Vatandaşın 60 ay vadeli taşıt kredilerinde 50 bin lira için ödediği maliyet ise 28 bin 416 liraya düştü.



Öte yandan taşıt kredilerinde uygulanacak üst faiz bandı olan yüzde 0.69 baz alındığında, 50 bin liralık taşıt kredisinde 18 ayda 6 bin 409 lira, 36 ayda 13 bin 457 lira ve 60 ayda 24 bin 252 lira vatandaşın cebinde kalacak.









120 bin TL kredide 68 bin TL tasarruf



Üst segment bir araç için 120 bin lira krediye başvuran müşteriler, 18 ay vadede yüzde 0.49’dan 6 bin 815 lira maliyete katlanacak. Bu rakam daha önce 25 bin 40 lira iken, bu da katlanılan maliyetin 18 bin 225 lira azaldığını ortaya koydu. Taşıtta 120 bin liralık kredinin toplam maliyeti 36 ay vadelide 171 bin 561 liradan 133 bin 500 liraya, 60 ay vadede ise 210 bin 958 liradan 142 bin 759 liraya düştü. Böylece tüketici 3 yıllık kredide 38 bin 61 lira, 5 yıllık kredide de 68 bin 199 lira kar etmiş oldu.









Vatandaşın yüzde 0.69’dan 120 bin liralık kredi kullanması halinde ise kredi maliyeti 15.4 bin lira ila 58.2 bin lira arası azalacak.