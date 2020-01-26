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    HaberlerEkonomi Haberleri Otobüs şirketlerinden Elazığ adımı: Biletler 1 TL'ye indi
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    26.01.2020 - 10:57 | | Milliyet.com.tr

    Otobüs şirketlerinden Elazığ adımı: Biletler 1 TL'ye indi

    Türkiye'nin önde gelen otobüs şirketleri Elazığ'daki yaşanan deprem dolayısıyla o bölgeye seferleri 1 TL ile 5 TL arasında satışa sundu. Milliyet.com.tr'nin şirket kaynaklarından edindiği bilgilere göre kampanyanın 2 günlük olduğu ve bugün sona ereceği öğrenildi.

    Otobüs şirketlerinden Elazığ adımı: Biletler 1 TL'ye indi

    Türkiye, Elazığ'da yaşanan depremin ardından tek yürek oldu. Bazı otobüs firmaları Elazığ'ya gidecek olan yolculara kampanya yaptı ve otobüs bilet fiyatlarını 5 TL ile 1 TL'ye kadar indirdi. Daha önce ise İstanbul'dan Elazığ'ya gitmek isteyen bir yolcu 150 TL ile 180 TL arasında ücret ödüyordu.

    Otobüs şirketlerinden Elazığ adımı: Biletler 1 TLye indi

    ELAZIĞ'YA OLAN SEFERLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

    Yetkililer bu bölgeye gidecek olan seferlerde yoğunluk yaşandığını söylüyor.

    Otobüs şirketlerinden Elazığ adımı: Biletler 1 TLye indi

    Elazığ önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Arama-kurtarma ekipleri gün boyu çalışarak çok sayıda vatandaşı enkazdan kurtardı.

    ELAZIĞ'DA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

    Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, yaralı sayısı ise 1.607 olarak açıklandı. Depremin ardından mucize bir haber de geldi! Enkaz altından bir çocuk ve annesi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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