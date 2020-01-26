Otobüs şirketlerinden Elazığ adımı: Biletler 1 TL'ye indi

Türkiye, Elazığ'da yaşanan depremin ardından tek yürek oldu. Bazı otobüs firmaları Elazığ'ya gidecek olan yolculara kampanya yaptı ve otobüs bilet fiyatlarını 5 TL ile 1 TL'ye kadar indirdi. Daha önce ise İstanbul'dan Elazığ'ya gitmek isteyen bir yolcu 150 TL ile 180 TL arasında ücret ödüyordu.

ELAZIĞ'YA OLAN SEFERLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yetkililer bu bölgeye gidecek olan seferlerde yoğunluk yaşandığını söylüyor.

Elazığ önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Arama-kurtarma ekipleri gün boyu çalışarak çok sayıda vatandaşı enkazdan kurtardı.

ELAZIĞ'DA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi, yaralı sayısı ise 1.607 olarak açıklandı. Depremin ardından mucize bir haber de geldi! Enkaz altından bir çocuk ve annesi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi.