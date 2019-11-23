Otoda ortak akıl ihracata çalıştı

Pekcan, İstanbul’daki Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen “Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı”nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.



Otomotiv sektörünün ihracatında küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklı düşüş görüldüğünü belirten Pekcan, ihracatın artırılması için el birliğiyle çalışılacağını bildirdi.



Neler konuşuldu?



Üreticilerin ve ihracatçıların zarar görmemesi için sektörden gelen önerilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, “Sektörün bütün paydaşları, üreticiler, ihracatçılarımızla beraber ortak akılla hareket etmemiz önemli” dedi.



Pekcan, otomotiv sektöründe tasarım, yeni teknolojiler ve Ar - Ge yatırımlarına değinerek şunları kaydetti:



“Yeni teknolojilerle ilgili yatırımlar önemli, yeter ki yeni yatırımlar gelsin, yatırımcıları gelin beraber ikna edelim, biz desteklemeye hazırız. Çalıştay, yeni stratejiler ve sektörün gelecek yol haritasını belirleme noktasında da faydalı olacaktır. Elde edilen çıktıların takibini sektörle birlikte yapacağız.”



Çalıştayda, otomotiv sektörünün ihracatı ve kapasitesinin artırılması, sektörün payının İhracat Ana Planı’nda yer alan hedef ülkelerde yükseltilmesi, daha fazla Ar - Ge ve katma değer odaklı yatırım, üretim ve ihracat için yapılması gerekenlerle rekabetçiliğin geliştirilmesi konuları tartışıldı.



Çalıştaya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ile otomotiv ana ve yan sanayisinde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.