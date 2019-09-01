Otoda yeni emisyona 1 aylık uyum süresi

Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, otomotiv sektörünü ilgilendiren, otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçların emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Alınan bilgiye göre, otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme, 2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle yapılmıştı. Bunu, 2017 yılında araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme izlemişti. Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörülmüştü.



Erteleme istediler



Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak, söz konusu tarihle ilgili ertelemeye gidilmesini talep etti. Üretici firmaların taleplerini dikkate alan bakanlık, hazırladığı taslak değişikliğini ilgili kesimlerin görüşüne sundu. Bakanlık, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmaması sebebiyle otomotiv üreticisi firmalara, yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere tebliğ değişikliğine gitti.

Tebliğ değişikliğine göre, 1 Ekim 2019 itibarıyla otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak. Böylece yeni emisyon seviyeleri için otomotiv üreticisi firmalara, bir aylık geçiş süresi tanınacak.



Türkiye 15. büyük



Türkiye, 2018 yılında dünya motorlu karayolu taşıt üretiminde 15’nci sırada yer aldı. Avrupa Birliği’nde otobüs üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, hafif ticari araç üretiminde 3’üncü, toplam üretimde 5’inci sırada bulunuyor.



TÜİK verilerine göre, otomotiv sektörü 2018 yılında 26.7 milyar dolarlık ihracat, 13.9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi, 12.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.



Egzoz muayenesi için son uyarı



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara rağmen egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası uygulanacak. Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Aynı kanun kapsamında egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 546 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira idari para cezası uygulanıyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan 11 milyonu egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor. Geçen yıl bu araçlardan 8 milyon 545 bin 390’ının egzoz emisyon ölçümünün yaptırıldığı, 1 milyon 931 bin 125 araçta ise bunun yerine getirilmediği belirlendi.